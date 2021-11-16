Змушені йти на непопулярне рішення, – Кличко про підвищення цін на проїзд у транспорті Києва
Джерело:Interfax
Кличко розповів, що в Києві наразі складна ситуація з міським транспортом. Він зазначив, що ціна на проїзд давно не відповідає його собівартості.
Мер міста каже, що "це – непопулярне рішення" й ціни на проїзд довго не підвищували. Хоч інші міста вже давно це зробили. Ситуацію з транспортом Кличко прокоментував 16 листопада.
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Підвищення цін – вимушений крок
Кличко наголошує, що вартість електроенергії, пального та витратних матеріалів суттєво зросла. До того ж працівникам необхідно виплачувати зарплати, ремонтувати та обслуговувати рухомий склад і купувати новий громадський транспорт.
З огляду на це, Київ "вимушений підвищити вартість проїзду". Мер столиці нагадав про тарифи, які почнуть діяти з 1 січня.
Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки становитиме 14 гривень 20 копійок. Якщо ж людина приїхала з іншого міста і хоче купити разову поїздку або всього декілька, то їй проїзд коштуватиме 20 гривень",
– наголосив Кличко.
Мер додає, що в місті надалі діятимуть пільги на проїзд для всіх соціально вразливих категорій населення. Хоч, за його словами, держава не компенсує ці витрати міському бюджету.
Нова ціна за проїзд у Києві
- Разовий квиток коштуватиме 20 гривень
- Для пасажирів з карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
- Для киян, які купують електронний квиток, ціна проїзду становитиме від 15 гривень (при купівлі 50 поїздок) до 20 гривень (при купівлі 1 – 9 поїздок).