Мер міста каже, що "це – непопулярне рішення" й ціни на проїзд довго не підвищували. Хоч інші міста вже давно це зробили. Ситуацію з транспортом Кличко прокоментував 16 листопада.

До теми Разовий квиток – 20 гривень: у Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

Підвищення цін – вимушений крок

Кличко наголошує, що вартість електроенергії, пального та витратних матеріалів суттєво зросла. До того ж працівникам необхідно виплачувати зарплати, ремонтувати та обслуговувати рухомий склад і купувати новий громадський транспорт.

З огляду на це, Київ "вимушений підвищити вартість проїзду". Мер столиці нагадав про тарифи, які почнуть діяти з 1 січня.

Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки становитиме 14 гривень 20 копійок. Якщо ж людина приїхала з іншого міста і хоче купити разову поїздку або всього декілька, то їй проїзд коштуватиме 20 гривень",

– наголосив Кличко.

Мер додає, що в місті надалі діятимуть пільги на проїзд для всіх соціально вразливих категорій населення. Хоч, за його словами, держава не компенсує ці витрати міському бюджету.

Нова ціна за проїзд у Києві