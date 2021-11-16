Мэр города говорит, что "это непопулярное решение", и цены на проезд долго не повышали. Хотя другие города уже давно это сделали. Ситуацию с транспортом Кличко прокомментировал 16 ноября.

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Повышение цен – вынужденный шаг

Кличко отмечает, что стоимость электроэнергии, топлива и расходных материалов существенно выросла. К тому же работникам необходимо выплачивать зарплаты, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.

Учитывая это, Киев "вынужден повысить стоимость проезда". Мэр столицы напомнил о тарифах, которые начнут действовать с 1 января.

Для пассажиров, которые пользуются проездными билетами, цена одной поездки составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен,

– подчеркнул Кличко.

Мэр добавляет, что в городе в дальнейшем будут действовать льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения. Хотя, по его словам, государство не компенсирует эти расходы городскому бюджету.

Новая цена за проезд в Киеве