Звинуватили безхатьків: "Київавтодор" відреагував на гучні кадри з "обваленням" мосту Патона

Кадри з падінням у воду великих шматків конструкції мосту Патона у "Київавтодорі" назвали фейком. Там запевнили, що насправді в Дніпро полетіли речі безхатьків, які вподобали це місце.

Крім того, у відомстві заявили, що відео є не зовсім актуальним. Його нібито зняли не 11 листопада, а кілька днів чи навіть тижнів тому.

До теми Молитви не допомагають: від моста Патона відпадають чималі шматки – моторошне відео

Міст цілий, а "бушують" безпритульні

Комунальники переконують, що представники "Київавтодормосту" вже неодноразово просили безхатьків знайти собі інший притулок. Однак із настанням холодів вони масово почали там збиратися і грітися на теплотрасі.

Влітку безпритульні люди облаштували ціле мінімістечко на березі Дніпра під мостом Патона.

Відео однозначно не нове, але такий інцидент справді був. Співробітниками комунального підприємства "Київавтодормост" встановлено, що у воду впали речі безпритульних та каміння, яке вони принесли на теплотрасу, де обладнали своє житло. Конструкції від мосту Патона у воду не падали,

– заспокоюють містян у "Київавтодорі".

Кличко зізнався, що молиться за міст Патона

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що постійно молиться, аби міст Патона не повторив долю Шулявського шляхопроводу. Адже на ремонт цього об'єкту знадобиться 500 мільйонів доларів, а коштів зараз – обмаль.