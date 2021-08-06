МАФи посунулися на кілька метрів: з'явилося відео масштабної ДТП на Позняках у Києві – відео

Водійка BMW, яка вчинила серйозну аварію на вулиці Мішуги у Києві, цілком могла вщент знищити 3 МАФи. Від удару шаленої сили два кіоски змістилися приблизно на 5 метрів.

Аварію за участю молодої жінки на Позняках зняли на відео камери відеонагляду. Судячи з запису, який з'явився у соцмережах, жінка не просто не впоралася з керуванням, але й неслася з шаленою швидкістю.

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Внаслідок інциденту вона не отримала серйозних травм.

Уламки МАФів розлетілися на десятки метрів

Інцидент стався вранці 6 серпня на вулиці Мішуги. Після зіткнення з першим МАФом пачки з цигарками та уламки кіоску відлетіли на чималу відстань.

Від удару BMW не зупинилася та продовжила свій нищівний шлях тротуаром.

Після цього позашляховик врізався у магазин квітів та перукарню, від чого конструкція посунулася на кілька метрів.

Вже після аварії до машини підскочив один з очевидців. Чоловік допоміг водійці вийти з машини.

Чи перебувала жінка у стані алкогольного сп'яніння, наразі невідомо. У поліції аварію за участю BMW поки що ніяк не прокоментували.

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