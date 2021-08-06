Аварию с участием молодой женщины на Позняках сняли на видео камеры видеонаблюдения. Судя по записи, которая появилась в соцсетях, женщина не просто не справилась с управлением, но и неслась с сумасшедшей скоростью.

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В результате инцидента она не получила серьезных травм.

Обломки МАФов разлетелись на десятки метров

Инцидент произошел утром 6 августа на улице Мишуги. После столкновения с первым МАФом пачки с сигаретами и обломки киоска отлетели на немалое расстояние.

От удара BMW не остановилась и продолжила свой сокрушительный путь по тротуару.

После этого внедорожник врезался в магазин цветов и парикмахерскую, от чего конструкция подвинулась на несколько метров.

Уже после аварии к машине подскочил один из очевидцев. Мужчина помог женщине-водителю выйти из машины.

Находилась ли женщина в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно. В полиции аварию с участием BMW пока никак не прокомментировали.

Смотрите видео масштабного ДТП на Позняках в Киеве: