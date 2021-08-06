Нищівна аварія сталася вранці 6 серпня на вулиці Мішуги. Водійка дуже дорогої машини не впоралася з керуванням та на серйозній швидкості виїхала за межі дороги.
Дивіться також Водійка знесла прилавок кавунів на Одещині: постраждала юна продавчиня – відео
Лише завдяки тому, що на вулиці майже нікого не було, внаслідок інциденту позашляховик не збив людей. Нікого не було й у МАФах, в які влетіла машина.
Ймовірно, водійка була п'яною
Машина рознесла 3 МАФи / Фото "Києва оперативного"
- Спочатку BMW на повному ходу влетів у МАФ з цигарками. Зіткнення було досить потужним, тому конструкції кіоску зазнали серйозних ушкоджень.
- Втім, удар не зупинив машину та вона пронеслася далі – у МАФ з квітами.
- Врізавшись у черговий кіоск машина майже повністю рознесла його та зупинилася у сусідньому МАФі.
За попередніми даними, дівчина, яка сиділа за кермом автівки, перебувала у нетверезому стані. Людей з машини витягували рятувальники ДСНС.
Інформації про постраждалих внаслідок інциденту немає.
На місці події працюють поліцейські. Як саме вони кваліфікували інцидент, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця аварії у Києві на Позняках: