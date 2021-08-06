Нищівна аварія сталася вранці 6 серпня на вулиці Мішуги. Водійка дуже дорогої машини не впоралася з керуванням та на серйозній швидкості виїхала за межі дороги.

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Лише завдяки тому, що на вулиці майже нікого не було, внаслідок інциденту позашляховик не збив людей. Нікого не було й у МАФах, в які влетіла машина.

Ймовірно, водійка була п'яною



Машина рознесла 3 МАФи / Фото "Києва оперативного"

Спочатку BMW на повному ходу влетів у МАФ з цигарками. Зіткнення було досить потужним, тому конструкції кіоску зазнали серйозних ушкоджень.

Втім, удар не зупинив машину та вона пронеслася далі – у МАФ з квітами.

Врізавшись у черговий кіоск машина майже повністю рознесла його та зупинилася у сусідньому МАФі.

За попередніми даними, дівчина, яка сиділа за кермом автівки, перебувала у нетверезому стані. Людей з машини витягували рятувальники ДСНС.

Інформації про постраждалих внаслідок інциденту немає.

На місці події працюють поліцейські. Як саме вони кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця аварії у Києві на Позняках: