На зйомках шоу в Києві затримали "сваху", яка одружувала іноземців-нелегалів з українками

У Києві під час зйомок популярного телешоу викрили "сваху", яка заробляла на фіктивних шлюбах. Її затримали 10 листопада.

Резонансною справою займалися як прикордонники, так і правоохоронці. Під час розслідування вони з'ясували, що жінка одружувала іноземців з громадянками України, аби легалізувати їх перебування в нашій державі.

Схожа тема 70 тисяч доларів за дитину: у Києві прикрили ще одну схему продажу немовлят за кордон



Жінка намагалася сховати гроші під білизну / Фото ДПСУ



Зловмисницю затримали, коли вона отримувала за свої послуги "свахи" 40000 гривень / Фото ДПСУ

Ховала докази в білизну

Жінку затримали просто під час отримання хабаря за незаконну оборудку – 40000 гривень.

Кошти зловмисниця спробувала заховати собі під білизну.

Кримінальне провадження відкрили за фактом перетинання державного кордону України без документів або з документами, що містять недостовірні відомості.

За це передбачено позбавлення волі терміном до трьох років.

Порушницю вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Невдовзі їй оберуть запобіжний захід.



Підозрювану помістили в слідчий ізолятор / Фото ДПСУ

У "свахи" були посіпаки

Правоохоронці з'ясували, що підозрювана 1969 року народження організувала хитру схему зі спільниками. Вони пропонували іноземцям укласти фіктивні шлюби з українками, аби отримати законні підстави для переїзду в Україну.

Організаторка афери навіть встановила чітку таксу для своїх поплічників: кожна жінка, яка погоджувалася на фіктивний шлюб, отримувала 200 доларів, а кожен посередник, який знаходив таких кандидаток, – 50 доларів.

У Києві затримали "сваху", яка фіктивно одружувала іноземців з українками: відео