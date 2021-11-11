Резонансною справою займалися як прикордонники, так і правоохоронці. Під час розслідування вони з'ясували, що жінка одружувала іноземців з громадянками України, аби легалізувати їх перебування в нашій державі.
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Жінка намагалася сховати гроші під білизну / Фото ДПСУ
Зловмисницю затримали, коли вона отримувала за свої послуги "свахи" 40000 гривень / Фото ДПСУ
Ховала докази в білизну
- Жінку затримали просто під час отримання хабаря за незаконну оборудку – 40000 гривень.
- Кошти зловмисниця спробувала заховати собі під білизну.
- Кримінальне провадження відкрили за фактом перетинання державного кордону України без документів або з документами, що містять недостовірні відомості.
- За це передбачено позбавлення волі терміном до трьох років.
- Порушницю вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Невдовзі їй оберуть запобіжний захід.
Підозрювану помістили в слідчий ізолятор / Фото ДПСУ
У "свахи" були посіпаки
Правоохоронці з'ясували, що підозрювана 1969 року народження організувала хитру схему зі спільниками. Вони пропонували іноземцям укласти фіктивні шлюби з українками, аби отримати законні підстави для переїзду в Україну.
Організаторка афери навіть встановила чітку таксу для своїх поплічників: кожна жінка, яка погоджувалася на фіктивний шлюб, отримувала 200 доларів, а кожен посередник, який знаходив таких кандидаток, – 50 доларів.
У Києві затримали "сваху", яка фіктивно одружувала іноземців з українками: відео