Резонансным делом занимались как пограничники, так и правоохранители. Во время расследования они выяснили, что женщина женила иностранцев на гражданках Украины, чтобы легализовать их пребывание в нашем государстве.

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Женщина пыталась спрятать деньги под белье / Фото ГПСУ



Злоумышленницу задержали, когда она получала за свои услуги "свахи" 40 000 гривен / Фото ГПСУ

Прятала улики в белье

Женщину задержали прямо во время получения взятки за незаконную сделку – 40 000 гривен.

Средства злоумышленница попыталась спрятать себе под белье.

Уголовное производство открыли по факту пересечения границы без документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

За это предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет.

Нарушительницу уже поместили в изолятор временного содержания. Вскоре ей выберут меру пресечения.



Подозреваемую поместили в следственный изолятор / Фото ГПСУ

У "свахи" были пособники

Правоохранители выяснили, что подозреваемая 1969 года рождения организовала хитрую схему с сообщниками. Они предлагали иностранцам заключить фиктивные браки с украинками, чтобы получить законные основания для переезда в Украину.

Организатор аферы даже установила четкую таксу для своих приспешников: каждая женщина, которая соглашалась на фиктивный брак, получала 200 долларов, а каждый посредник, который находил таких кандидаток, – 50 долларов.

В Киеве задержали "сваху", которая фиктивно женила иностранцев на украинках: видео