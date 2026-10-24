Забудьте про звичні джинси: 10 стильних моделей штанів на осінь 2026 року

Базові джинси – незамінна річ в осінньому гардеробі, проте цього сезону варто звернути увагу й на інші моделі штанів. Восени 2026 року в тренді акцентні фасони: від шовкових штанів із принтами до яскравих кольорових моделей і незвичних джинсів. Вони допомагають урізноманітнити звичні образи та зробити їх цікавішими.

Видання Who What Wear зібрало 10 моделей штанів, які варто додати до осіннього гардероба. Розповідаємо, на які фасони звернути увагу та з чим їх поєднувати.

10 трендових моделей штанів на осінь 2026 року

Шовкові штани з принтом

Шовкові штани з візерунками допоможуть зробити образ виразнішим. Їх можна поєднувати з однотонними светрами, базовими футболками або лаконічними сорочками. При цьому шовкові штани можна носити не лише окремо, а й у комплекті з кофтою з тієї самої тканини. Такі костюми мають цілісний вигляд і не потребують складного стилізування. За бажанням комплект можна доповнити лаконічними прикрасами та взуттям на підборах або ж обрати зручні балетки для повсякденного образу.

Образ з шовковими штанами з принтом / Фото з інстаграм-сторінки makenna_alyse

Штани в камуфляжному забарвленні

Камуфляжний принт, який раніше асоціювався переважно з одягом у стилі мілітарі, можна вписати й у повсякденний гардероб. Такі штани матимуть гармонійний вигляд із простим білим верхом, базовим трикотажем і кросівками. Якщо хочеться зробити образ цікавішим, можна поекспериментувати з поєднанням різних принтів і фактур.

Образ з камуфляжними штанами / Фото з інстаграм-сторінки llaurenca

Джинси з ефектом кислотного вицвітання

Якщо класичні сині джинси вже набридли, варто придивитися до моделей із контрастними переходами кольору та ефектом вицвітання. Вони допоможуть відійти від класичних поєднань й матимуть гарний вигляд із простими футболками, светрами та куртками. А ще такі джинси можна доповнити жакетом у гусарському стилі, лоферами та сонцезахисними окулярами. Завершити look допоможе сумка, підібрана в тон до взуття або верхнього одягу.

Образ із джинсами з ефектом кислотного вицвітання / Фото з інстаграм-сторінки hadleyhgreene

Штани з декораціями

Штани, оздоблені камінням, стразами, кристалами, паєтками або перлинами, допоможуть додати блиску навіть простому образу. Щоб урівноважити акцентний низ, поєднуйте його з однотонним верхом і стриманими аксесуарами. Таке вбрання підійде для вечірніх виходів і зустрічей із друзями.

Образ зі штанами з декораціями / Фото з інстаграм-сторінки sofiamcoelho

Шовкові штани

Однотонні шовкові штани – варіант для тих, хто хоче додати гардеробу елегантності. Їх можна носити з об'ємними светрами, сорочками або жакетами. Поєднання м'якої тканини з більш структурованими речами допоможе створити збалансований образ.

Шовкові штани / Фото з інстаграм-сторінки _katiepeake

Штани із зебровим принтом

Анімалістичні візерунки залишаються одним зі способів зробити вбрання виразнішим. Штани із зебровим принтом можна поєднувати з чорним або білим трикотажем, базовими топами та лаконічним взуттям. Так образ матиме стильний вигляд без зайвих деталей.

Штани із зебровим принтом / Фото з інстаграм-сторінки taniasarin

Джинси з принтом

Джинси з візерунками стануть альтернативою класичним моделям без декору. Їх можна поєднувати з однотонними футболками, сорочками та светрами, щоб не відвертати увагу від принта. Це простий спосіб урізноманітнити повсякденний гардероб без кардинальних змін.

Джинси з принтом / Фото з інстаграм-сторінки khakiandblueofficial

Рожеві штани

Рожеві штани допоможуть додати кольору осіннім образам, у яких зазвичай переважають темні та нейтральні відтінки. Вони матимуть гарний вигляд із білим, сірим, бежевим або коричневим верхом. Для сміливішого поєднання можна спробувати комбінацію з іншими насиченими кольорами.

Образ з рожевими штанами / Фото з інстаграм-сторінки jen_wonders

Завужені штани кльош

Моделі, які облягають стегна та розширюються донизу, допоможуть створити виразний силует. Такі штани можна поєднувати з приталеними топами, сорочками або жакетами. Доповнити образ можна взуттям на підборах або моделями на платформі.

Образ із завуженими штанами кльош / Фото з інстаграм-сторінки selkolas

Якщо вам до вподоби штани кльош, радимо також прочитати наш інший матеріал про те, з чим і як їх поєднувати, щоб створювати стильні образи.

Укорочені шовкові штани

Укорочені шовкові штани – ще один спосіб відійти від звичних джинсів. Така модель більше підійде для теплої осінньої погоди, коли можна залишити щиколотки відкритими. Їх можна поєднувати з лаконічними сорочками, тонкими светрами та балетками або лоферами. А для завершення образу додати витончені прикраси й невелику сумку.

Укорочені шовкові штани / Фото з інстаграм-сторінки juliesfi

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