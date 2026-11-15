Чим урізноманітнити зимовий гардероб: Андре Тан назвав 5 кольорів замість чорного

Узимку в гардеробі багатьох людей переважає чорний одяг. Однак це не єдиний колір, який можна обирати для холодної пори року. Урізноманітнити образи допоможуть інші відтінки, які так само легко поєднувати між собою.

Український дизайнер Андре Тан у новому відео в інстаграмі назвав, які п'ять кольорів можна обирати замість чорного в холодну пору року. Серед них є як стримані класичні відтінки, так і більш насичені варіанти.

Темно-синій

Першим дизайнер виділив темно-синій. Він має елегантний вигляд і добре підходить для пальт та костюмів. Андре Тан вважає цей відтінок класичною альтернативою чорному.

Образ у темно синьому кольорі / Фото з інстаграм-сторінки kimturkington_

Шоколадний

Ще один варіант – шоколадний колір. Він допоможе зробити образи цікавішими, водночас зберігаючи їхню стриманість.

Образ у шоколадному кольорі / Фото з інстаграм-сторінки Sandra Ezenva

Графітовий

Для тих, хто не готовий до яскравих експериментів, підійде графітовий. Він майже такий самий універсальний, як чорний, але допоможе трохи змінити звичну колірну гаму гардероба.

Образ у сірому кольорі / Фото з інстаграм-сторінки itsolivialevett

Бордовий

Також Андре Тан радить звернути увагу на бордовий. Особливо ефектно, за його словами, виглядають пальта цього кольору.

Образ у кольорі бургунді / Фото з інстаграм-сторінки samiraradmehr

Молочний

П'ятим кольором дизайнер назвав молочний. Він радить додавати його до гардероба поступово – наприклад, почати зі светра чи шарфа. Водночас від білих штанів узимку Андре Тан жартома пропонує поки відмовитися, бо вони ризикують швидко забруднитися.

Образ у молочному кольорі на зиму / Фото з інстаграм-сторінки aaagistyle

А раніше Андре Тан розповідав, як не мерзнути взимку й мати стильний вигляд.