Привіт із 90-х: Аріана Гранде показала модну стрижку на осінь 2026

Американська співачка й акторка Аріана Гранде змінила імідж. Замість звичного кінського хвоста, який давно став її візитівкою, зірка обрала гладенький боб до плечей із кінчиками, підкрученими догори.

Як зазначає модне видання Elle, укладання нагадує образ Бетті Буп – героїні американських мультфільмів 1930-х років, яку впізнають за коротким чорним волоссям із грайливими кучерями.

Бетті Буп / Фото з інстаграм-сторінки bettyboop

Який боб набирає популярності восени 2026 року

Особливість нової зачіски Аріани Гранде – кінчики волосся, підкручені догори. У поєднанні з гладеньким волоссям і довжиною до плечей вони надають класичному бобу грайливого вигляду та створюють легкий ретроефект. Саме такі деталі роблять звичну стрижку цікавішою та додають їй настрою 1990-х років.

Над новим образом Аріани Гранде працював стиліст Брендон Пітш, який пожартував, що фірмовий кінський хвіст співачки тимчасово бере паузу.

Аріана Гранде показала модну стрижку на осінь 2026 / Фото з інстаграм-сторінки arianagrande

А взагалі боб має чимало варіацій, тож можна обрати форму й укладання на власний смак. Раніше ми розповідали про 12 модних коротких стрижок, які варто спробувати.