Британська естетика у зручних куртках: як носити культові barn jackets

Затишна британська естетика countryside впевнено перекочувала із заміських маєтків на вулиці мегаполісів, пропонуючи нам ідеальний баланс комфорту та елегантності. Практичні фермерські та мисливські куртки стають основою осіннього гардероба для жінок, які цінують тепло, практичність та оригінальний стиль.

Стилісти та fashion-експерти одностайні: утилітарні мисливські куртки та вільні barn jackets стали головним модним хітом цієї осені. Створені колись для фермерів, моряків і заміського відпочинку, ці моделі завоювали серця міських модниць завдяки неперевершеній практичності.



З чим носити куртку barn jacket восени стильно / Фото з Pinterest

Куртка barn jacket (або фермерська куртка) – це традиційний робочий верхній одяг із міцної бавовни, наприклад, з деніму, з вельветовим коміром, великими накладними кишенями та вільним кроєм. Зазвичай вона має прямокутний подовжений силует, застібається на ґудзики чи блискавку і створюється для комфорту та захисту від негоди.



Куртка у фермерському стилі для осені / Фото з Pinterest

Головна перевага таких курток криється в їхній функціональності та зносостійкості. Щільна вощена бавовна надійно захищає від пронизливого вітру й дощу, а контрастні вельветові коміри, місткі кишені та вільний крій дарують повну свободу рухів і змогу створювати затишні багатошарові образи.



Модні куртки на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Сучасний міський шик передбачає поєднання виразного контрасту утилітарного верхнього одягу з витонченими речами. Спробуйте кілька безпрограшних поєднань:

носіть вільну фермерську куртку з прямими класичними джинсами, м'яким кашеміровим светром та шкіряними лоферами для створення образу в стилі невимушеного шику;

скомбінуйте брутальний фасон із жіночною плісованою спідницею максі або трикотажною сукнею, додавши структуровану сумку через плече;

одягайте куртку поверх ділового костюма зі штанами, щоб додати луку англійського аристократизму.



З чим поєднувати Barn jacket і що це таке / Фото My fashion life

Цей верхній одяг не боїться примх погоди та з роками стає лише привабливішим. Для дощових днів ідеальним компаньйоном до такого вбрання стане практичне взуття – дізнайтеся, з чим носити гумові чоботи й не тільки в негоду.