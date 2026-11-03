Британська естетика у зручних куртках: як носити культові barn jackets

Стилісти та fashion-експерти одностайні: утилітарні мисливські куртки та вільні barn jackets стали головним модним хітом цієї осені. Створені колись для фермерів, моряків і заміського відпочинку, ці моделі завоювали серця міських модниць завдяки неперевершеній практичності.

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З чим носити куртку barn jacket восени стильно / Фото з Pinterest

Куртка barn jacket (або фермерська куртка) – це традиційний робочий верхній одяг із міцної бавовни, наприклад, з деніму, з вельветовим коміром, великими накладними кишенями та вільним кроєм. Зазвичай вона має прямокутний подовжений силует, застібається на ґудзики чи блискавку і створюється для комфорту та захисту від негоди.

Куртка у фермерському стилі для осені / Фото з Pinterest

Головна перевага таких курток криється в їхній функціональності та зносостійкості. Щільна вощена бавовна надійно захищає від пронизливого вітру й дощу, а контрастні вельветові коміри, місткі кишені та вільний крій дарують повну свободу рухів і змогу створювати затишні багатошарові образи.

Модні куртки на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Сучасний міський шик передбачає поєднання виразного контрасту утилітарного верхнього одягу з витонченими речами. Спробуйте кілька безпрограшних поєднань:

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носіть вільну фермерську куртку з прямими класичними джинсами, м'яким кашеміровим светром та шкіряними лоферами для створення образу в стилі невимушеного шику;

скомбінуйте брутальний фасон із жіночною плісованою спідницею максі або трикотажною сукнею, додавши структуровану сумку через плече;

одягайте куртку поверх ділового костюма зі штанами, щоб додати луку англійського аристократизму.



З чим поєднувати Barn jacket і що це таке / Фото My fashion life

Цей верхній одяг не боїться примх погоди та з роками стає лише привабливішим. Для дощових днів ідеальним компаньйоном до такого вбрання стане практичне взуття – дізнайтеся, з чим носити гумові чоботи й не тільки в негоду.