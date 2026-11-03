Британская эстетика в удобных куртках: как носить культовые barn jackets

Стилисты и модные эксперты единодушны: практичные охотничьи куртки и свободные barn jackets стали главным модным хитом этой осени. Созданные когда-то для фермеров, моряков и загородного отдыха, эти модели покорили сердца городских модниц благодаря непревзойденной практичности.

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С чем стильно носить куртку barn jacket осенью / Фото с Pinterest

Куртка barn jacket (или фермерская куртка) – это традиционная рабочая верхняя одежда из прочного хлопка, например из денима, с вельветовым воротником, большими накладными карманами и свободным кроем. Обычно она имеет прямоугольный удлиненный силуэт, застегивается на пуговицы или молнию и создана для комфорта и защиты от непогоды.

Куртка в фермерском стиле для осени / Фото с Pinterest

Главное преимущество таких курток заключается в их функциональности и износостойкости. Плотный вощеный хлопок надежно защищает от пронизывающего ветра и дождя, а контрастные вельветовые воротники, вместительные карманы и свободный крой дарят полную свободу движений и позволяют создавать уютные многослойные образы.

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Модные куртки осенью 2026 / Фото с Pinterest

Современный городской шик предполагает сочетание выразительного контраста утилитарной верхней одежды с изящными вещами. Попробуйте несколько беспроигрышных сочетаний:

носите свободную фермерскую куртку с прямыми классическими джинсами, мягким кашемировым свитером и кожаными лоферами для создания образа в стиле непринужденного шика;

сочетайте брутальный фасон с женственной плиссированной юбкой макси или трикотажным платьем, добавив структурированную сумку через плечо;

надевайте куртку поверх делового брючного костюма, чтобы придать образу нотку английского аристократизма.



С чем сочетать Barn jacket и что это такое / Фото My fashion life

Эта верхняя одежда не боится капризов погоды и с годами становится только привлекательнее. Для дождливых дней идеальным дополнением к таким нарядам станет практичная обувь – узнайте, с чем носить резиновые сапоги, и не только в непогоду.