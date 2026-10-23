Не только в ненастную погоду: как стильно носить резиновые сапоги осенью и создавать модные образы

Сегодня резиновые сапоги уверенно занимают видное место в гардеробах самых известных модных инфлюенсеров. Благодаря разнообразию форм, высоты и цветовой палитры – от лаконичных челси до массивных высоких моделей – с ними можно создавать изысканные и небанальные образы.

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Резиновые сапоги отлично вписываются в многослойные образы. Например, вы можете выбрать темно-зеленые сапоги и дополнить их зеленым свитером, накинутым поверх пальто.

Как носить резиновые сапоги в многослойном образе / Фото с Pinterest

Сделайте резиновые сапоги главной изюминкой вашего образа. Это может быть бежевый тренч или куртка, брюки или юбка спокойных оттенков, а вот сапоги выбирайте яркие – красные, синие, желтые.

Красные резиновые сапоги на осень / Фото с Pinterest

С резиновыми сапогами можно создать стильный монохромный наряд. Его основой могут стать серые резиновые сапоги, серые колготки, темная юбка и темная куртка или пальто. Такой вариант резиновых сапог не будет бросаться в глаза, но будет выполнять для вас свою главную функцию в дождливую погоду.

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Монохромный наряд с резиновыми сапогами / Фото из инстаграма __hnn.k

Не поверите, но резиновые сапоги можно носить даже с классическими вещами – прямыми брюками со стрелками, жакетами, лаконичными платьями. Стилисты уже давно не ограничивают себя рамками и сочетают в одном образе вещи, которые, казалось бы, не должны были бы существовать рядом.

Резиновые сапоги с жакетом / Фото из инстаграма onlineshop_leona

А чтобы дождливый наряд выглядел действительно завершенным, ловите материал 24 Канала про самую модную верхнюю одежду сезона, которая идеально дополнит осенние образы.