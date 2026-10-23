Не лише для негоди: як стильно носити гумові чоботи восени та створювати модні аутфіти

Сьогодні гумові чоботи впевнено посідають чільне місце в гардеробах найвідоміших фешн-інфлюенсерок. Завдяки різноманіттю форм, висоти та палітри – від лаконічних челсі до масивних високих моделей – із ними можна складати вишукані й небанальні сети.

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Гумові чоботи класно вписуються у багатошарові образи. Наприклад, ви можете вибрати темно-зелені чоботи та підкріпити їх зеленим светром, накинутим зверху на пальто.

Як носити гумові чоботи у багатошаровому образі / Фото з Pinterest

Зробіть гумові чоботи головною фішкою вашого образу. Це може бути бежевий тренч чи куртка, спокійних відтінків штани чи спідниця, а от чоботи обирайте яскраві – червоні, сині, жовті.

Червоні гумові чоботи на осінь / Фото з Pinterest

З гумовими чоботами можна створити стильний монохромний аутфіт. Його основою можуть стати сірі гумові чоботи, сірі колготи, темна спідниця та темна куртка чи пальто. У такому варіанті гумові чоботи не будуть впадати в око, але виконуватимуть для вас свою головну функцію у дощову погоду.

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Монохромний аутфіт з гумовими чоботами / Фото з інстаграму __hnn.k

Не повірите, але гумові чоботи можна носити навіть з класичними речами – прямими штанами зі стрілками, жакетами, лаконічними сукнями. Стилісти вже давно не тримають себе в рамках і поєднують в одному образі речі, які нібито не мали б існувати поруч.

Гумові чоботи з жакетом / Фото з інстаграму onlineshop_leona

А щоб дощовий аутфіт мав дійсно завершений вигляд, ловіть матеріал 24 Каналу про наймодніший верхній одяг сезону, який ідеально доповнить осінні образи.