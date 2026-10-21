Не викидайте гроші на вітер: Андре Тан зізнався, на яких речах не варто економити

Кожен з нас хоча б раз стояв перед відчиненою шафою з думкою про те, що носити нічого, хоча полиці ломляться від різноманітного вбрання. Український дизайнер Андре Тан зауважив, що секрет ідеального гардероба полягає в грамотному підході до шопінгу.

Стиліст у своєму інстаграмі поділився особистими правилами розподілу фінансів. Він відверто розповів, які елементи образу вимагають щедрих інвестицій, а які дозволяють суттєво зберегти кошти без жодної шкоди для стилю.

Речі, на які не варто шкодувати грошей

Коли йдеться про безкомпромісні витрати, фахівець завжди ставить на перше місце взуття. Ми носимо його щодня, тому справжній комфорт перевіряють саме наші ноги, а не яскрава реклама. Економити на зручності категорично не варто.

Другим важливим пунктом витрат дизайнер назвав дорогий верхній одяг. Якісне пальто або куртка слугуватимуть вам щонайменше п'ять, а то й десять років, якщо ви вдало підберете тканину, правильний крій та ідеальну посадку. Саме тому такі елементи гардероба вимагають ретельного вибору та готовності заплатити вищу ціну за довговічність.

Верхній одяг на осінь 2026 / Фото Kaliro Online Store

Ще один секрет бездоганного вигляду полягає у правильному підганянні одягу за фігурою. Андре Тан зізнався, що ніколи не шкодує грошей на послуги професійного майстра. Одяг має сидіти на вас ідеально. Майстерно перешита річ завжди має набагато розкішніший і стильніший вигляд, ніж просто дорогий логотип на виробі, який "висить мішком".

Базова чорна футболка / Фото з інстаграму Basic by Sami

Однак існують категорії, де економія виглядає не лише доречною, але й абсолютно логічною. Насамперед експерт радить не переплачувати за прості базові футболки. Якщо звичайна бавовняна футболка гарно сидить на вашій фігурі та добре тримає форму, її бренд не має жодного значення.

Також модельєр порекомендував берегти гроші, коли справа доходить до трендових речей. Мода надзвичайно мінлива, і вже через місяць ви можете втратити інтерес до такого вбрання. Щоб потім не жалкувати про марно витрачені кошти, краще обирати бюджетні варіанти.

Останній пункт стосується різноманітних аксесуарів, які потрібні лише для одного конкретного образу. Якщо ви купуєте специфічну деталь тільки тому, що це модно саме в цю секунду, не варто віддавати за неї значні суми. Такі спонтанні забаганки швидко втрачають свою актуальність.

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