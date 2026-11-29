Що одягнути взимку, щоб не замерзнути і мати гарний вигляд: 5 ідей від Андре Тана
Український дизайнер Андре Тан поділився перевіреними ідеями зимових образів, які рятують у холоди та дозволяють не витрачати щоранку купу часу біля шафи.
З настанням справжніх холодів вибір ранкового вбрання часто перетворюється на справжній виклик, адже хочеться одночасно зігрітися та зберегти елегантність. Відомий український стиліст Андре Тан у своєму інстаграмі зазначив, що стильний гардероб у холодну пору не потребує складних експериментів чи купівлі десятків нових речей. Достатньо навчитися правильно комбінувати просту базу, яка вже висить у вашій шафі.
Як стильно одягатися взимку
Найпростішим і водночас найефектнішим рішенням на щодень модельєр назвав дует довгого пальта та м'якого трикотажного комплекту. Ці речі ідеально доповнюють одна одну, тож вам залишиться лише додати кілька стриманих аксесуарів.
Коли хочеться зробити образ виразнішим, варто пограти на контрасті фактур. За словами Андре Тана, щільна шкіряна куртка чи жакет разом із теплими вовняними штанами та однотонним базовим светром створюють дуже вдале поєднання.
Якщо ж у планах додати образу м'якості та жіночності, але не замерзнути, спробуйте скомбінувати об'ємний светр зі спідницею міді. Особливо гарно поруч із фактурною в'язкою виглядає гладкий атлас або щільний трикотаж.
Ще один простий спосіб зібрати стильний комплект – одягнутися в один колір, але поєднати його різні відтінки та матеріали. Для таких монохромних образів добре підходять шоколадний, молочний або графітовий тони.
Завершує добірку перевірена часом трійка: жакет, водолазка та широкі штани. Ці речі легко поєднуються між собою і підходять для різних ситуацій. Доповніть їх високими чоботами або простими черевиками, і ви отримаєте зручний та продуманий комплект як для робочих буднів, так і для вечірніх зустрічей.
Днями Дженніфер Лопес показала універсальний образ на зиму, який підійде і для свят, і на кожен день.