Український дизайнер Андре Тан поділився перевіреними ідеями зимових образів, які рятують у холоди та дозволяють не витрачати щоранку купу часу біля шафи.

З настанням справжніх холодів вибір ранкового вбрання часто перетворюється на справжній виклик, адже хочеться одночасно зігрітися та зберегти елегантність. Відомий український стиліст Андре Тан у своєму інстаграмі зазначив, що стильний гардероб у холодну пору не потребує складних експериментів чи купівлі десятків нових речей. Достатньо навчитися правильно комбінувати просту базу, яка вже висить у вашій шафі.

Як стильно одягатися взимку

Найпростішим і водночас найефектнішим рішенням на щодень модельєр назвав дует довгого пальта та м'якого трикотажного комплекту. Ці речі ідеально доповнюють одна одну, тож вам залишиться лише додати кілька стриманих аксесуарів.

Модний образ на зиму 2027 / Фото з інстаграму @alcove_uzh

Коли хочеться зробити образ виразнішим, варто пограти на контрасті фактур. За словами Андре Тана, щільна шкіряна куртка чи жакет разом із теплими вовняними штанами та однотонним базовим светром створюють дуже вдале поєднання.

Як носити шкіряну куртку взимку / Фото з інстаграму @kn_shopping_1_

Якщо ж у планах додати образу м'якості та жіночності, але не замерзнути, спробуйте скомбінувати об'ємний светр зі спідницею міді. Особливо гарно поруч із фактурною в'язкою виглядає гладкий атлас або щільний трикотаж.

Що носити взимку – модний образ зі светром і спідницею / Фото з інстаграму @gioia_shop

Ще один простий спосіб зібрати стильний комплект – одягнутися в один колір, але поєднати його різні відтінки та матеріали. Для таких монохромних образів добре підходять шоколадний, молочний або графітовий тони.

З чим носити светр взимку / Фото з інстаграму @italyshopping

Завершує добірку перевірена часом трійка: жакет, водолазка та широкі штани. Ці речі легко поєднуються між собою і підходять для різних ситуацій. Доповніть їх високими чоботами або простими черевиками, і ви отримаєте зручний та продуманий комплект як для робочих буднів, так і для вечірніх зустрічей.

Модний образ із жакетом та штанами / Фото Pinterest

Днями Дженніфер Лопес показала універсальний образ на зиму, який підійде і для свят, і на кожен день.