Вона зручна тим, що вже сама по собі створює цілісний образ: достатньо підібрати взуття та кілька аксесуарів, і можна вирушати у справах. Дженніфер Лопес показала, як носити таку сукню. На це звернуло увагу видання Woman & Home.

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Днями в інстаграмі співачка поділилася фотографіями з вечері на честь Дня подяки, для якої обрала довгу сукню з трикотажу в рубчик. Вона має довгі рукави, високий комір і виконана в стриманому сіро-бежевому відтінку. Такий образ простий, але водночас елегантний.

Дженніфер Лопес з рідними / Фото з інстаграм-сторінки jlo

Головна перевага трикотажної сукні – її легко поєднувати з різним взуттям та аксесуарами. М'яка тканина робить її зручною для тривалого носіння, тому в такому вбранні можна піти за святковими покупками, зустрітися з колегами чи друзями або відвідати вечірній захід.

Щоб зробити образ більш вишуканим, трикотажну сукню можна доповнити ременем, який підкреслить талію та акцентує на силуеті. Також матимуть гарний вигляд різноманітні прикраси: наприклад, масивне кольє або виразні сережки.

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Дженніфер Лопес / Фото з інстаграм-сторінки jlo

Оскільки сукня однотонна, можна не боятися яскравих акцентів в аксесуарах. Зокрема, червона сумка-клатч додасть образу кольору, а моделі в базових відтінках – чорному, білому чи коричневому – стануть більш стриманим доповненням.

Взуття також допоможе змінити настрій образу. Для більш елегантного виходу поєднуйте сукню з високими чоботами до коліна або туфлями на підборах. Якщо ж хочеться комфорту, можна взути угги, чоботи на пласкій підошві або інше зручне зимове взуття.

Образ із трикотажною сукнею / Фото з інстаграм-сторінки derieva.online

До речі, Дженніфер Лопес вміє дивувати не лише вдалими образами, а й деталями. Раніше ми розповідали про її вишуканий манікюр на зиму – без блискіток і складного дизайну.