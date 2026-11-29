Стильный образ на зиму / Фото из инстаграма @alcove_uzh
Украинский дизайнер Андре Тан поделился проверенными идеями зимних образов, которые спасают в холода и позволяют не тратить каждое утро кучу времени у шкафа.
С наступлением настоящих холодов выбор утреннего наряда часто превращается в настоящий вызов, ведь хочется одновременно согреться и сохранить элегантность. Известный украинский стилист Андре Тан в своем инстаграме отметил, что стильный гардероб в холодное время года не требует сложных экспериментов или покупки десятков новых вещей. Достаточно научиться правильно комбинировать простую базу, которая уже висит в вашем шкафу.
Как стильно одеваться зимой
Самым простым и в то же время самым эффектным решением на каждый день модельер назвал дуэт длинного пальто и мягкого трикотажного комплекта. Эти вещи идеально дополняют друг друга, поэтому вам останется лишь добавить несколько сдержанных аксессуаров.
Когда хочется сделать образ более выразительным, стоит поиграть на контрасте фактур. По словам Андре Тана, плотная кожаная куртка или жакет в сочетании с теплыми шерстяными штанами и однотонным базовым свитером создают очень удачное сочетание.
Если же вы планируете придать образу мягкость и женственность, но при этом не замерзнуть, попробуйте скомбинировать объемный свитер с юбкой миди. Особенно красиво рядом с фактурной вязкой смотрится гладкий атлас или плотный трикотаж.
Еще один простой способ собрать стильный комплект – одеться в один цвет, но сочетать его разные оттенки и материалы. Для таких монохромных образов хорошо подходят шоколадный, молочный или графитовый оттенки.
Завершает подборку проверенная временем тройка: жакет, водолазка и широкие штаны. Эти вещи легко сочетаются между собой и подходят для разных ситуаций. Дополните их высокими сапогами или простыми ботинками, и вы получите удобный и продуманный комплект как для рабочих будней, так и для вечерних встреч.
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