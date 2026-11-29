С наступлением настоящих холодов выбор утреннего наряда часто превращается в настоящий вызов, ведь хочется одновременно согреться и сохранить элегантность. Известный украинский стилист Андре Тан в своем инстаграме отметил, что стильный гардероб в холодное время года не требует сложных экспериментов или покупки десятков новых вещей. Достаточно научиться правильно комбинировать простую базу, которая уже висит в вашем шкафу.

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Как стильно одеваться зимой

Самым простым и в то же время самым эффектным решением на каждый день модельер назвал дуэт длинного пальто и мягкого трикотажного комплекта. Эти вещи идеально дополняют друг друга, поэтому вам останется лишь добавить несколько сдержанных аксессуаров.

Модный образ на зиму 2027 / Фото из инстаграма @alcove_uzh

Когда хочется сделать образ более выразительным, стоит поиграть на контрасте фактур. По словам Андре Тана, плотная кожаная куртка или жакет в сочетании с теплыми шерстяными штанами и однотонным базовым свитером создают очень удачное сочетание.

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Как носить кожаную куртку зимой / Фото из инстаграма @kn_shopping_1_

Если же вы планируете придать образу мягкость и женственность, но при этом не замерзнуть, попробуйте скомбинировать объемный свитер с юбкой миди. Особенно красиво рядом с фактурной вязкой смотрится гладкий атлас или плотный трикотаж.

Что носить зимой – модный образ со свитером и юбкой / Фото из инстаграма @gioia_shop

Еще один простой способ собрать стильный комплект – одеться в один цвет, но сочетать его разные оттенки и материалы. Для таких монохромных образов хорошо подходят шоколадный, молочный или графитовый оттенки.

С чем носить свитер зимой / Фото из инстаграма @italyshopping

Завершает подборку проверенная временем тройка: жакет, водолазка и широкие штаны. Эти вещи легко сочетаются между собой и подходят для разных ситуаций. Дополните их высокими сапогами или простыми ботинками, и вы получите удобный и продуманный комплект как для рабочих будней, так и для вечерних встреч.

Модный образ с жакетом и штанами / Фото Pinterest

На днях Дженнифер Лопес продемонстрировала универсальный зимний образ, который подойдет и для праздников, и на каждый день.