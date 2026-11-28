Стилисты британского издания Vogue советуют не прятать белые штаны в шкаф с наступлением холодов, поскольку этот цвет не должен ограничиваться каким-то одним сезоном. На подиумах осенне-зимнего сезона Michael Kors, Stella McCartney и Toteme продемонстрировали, как светлый низ превращает базовый гардероб в изысканный и дорогой образ.

Adv

С чем носить белые штаны зимой

Вместо воздушных летних тканей для холодного времени года эксперты рекомендуют выбирать модели из плотного хлопка или натуральной шерсти. Белые джинсы и штаны прямого кроя – отличная основа для сочетаний с дубленками, пальто, шубами из искусственного меха и кожаными куртками-бомберами.

Модный образ с белыми штанами на зиму 2027 / Фото из инстаграма @_katiepeake

Завершить стильный образ стилисты предлагают массивными ботинками, ретро-кроссовками с лаконичным силуэтом или уютными балетками из фактурной шерсти. В то же время в морозные дни аутфит гармонично дополнят любимые солнцезащитные очки.

Реклама

С чем носить белые штаны зимой – модные идеи / Фото из инстаграма @_katiepeake

Впрочем, важно также помнить о переменчивой зимней погоде и риске запачкать край штанов во время дождя или слякоти. Именно поэтому перед выходом стоит внимательно проверять прогноз, держать наготове карманный пятновыводитель, а легкие льняные вещи окончательно отложить до наступления летней жары.

А знали ли вы, что черные ботильоны из 2000-х снова возвращаются в моду? Эксперты советуют сочетать узнаваемую обувь с джинсами разного кроя, короткими юбками и платьями с пышными рукавами.