Стилісти британського видання Vogue кажуть не ховати білі штани до шафи із настанням холодів, оскільки колір не має обмежуватися сезоном. На подіумах сезону осінь-зима Michael Kors, Stella McCartney та Toteme показали, як світлий низ перетворює базовий гардероб на вишуканий та дорогий образ.

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З чим носити білі штани взимку

Замість невагомих літніх тканин для холодної пори року, експерти рекомендують обирати моделі зі щільної бавовни або натуральної вовни. Білі джинси та штани прямого крою є чудовою основою для поєднань із дублянками, пальтами, шубами зі штучного хутра та шкіряними куртками-бомберами.

Модний образ з білими штанами на зиму 2027 / Фото з інстаграму @_katiepeake

Завершити стильний образ стилісти пропонують масивними черевиками, ретрокросівками з лаконічним силуетом або затишними балетками з фактурної вовни. Водночас у морозні дні аутфіт гармонійно доповнять улюблені сонцезахисні окуляри.

З чим носити білі штани взимку – модні ідеї / Фото з інстаграму @_katiepeake

Втім, важливо також пам'ятати про мінливу зимову погоду та ризик забруднити край штанів під час дощу чи сльоти. Саме тому перед виходом варто уважно перевіряти прогноз, тримати напоготові кишеньковий засіб для виведення плям, а легкі лляні речі остаточно відкласти до настання літнього тепла.

А чи знали ви, що чорні ботильйони з 2000-х знову повертаються у моду? Експерти радять комбінувати впізнаване взуття з джинсами різного крою, короткими спідницями та сукнями з пишними рукавами.