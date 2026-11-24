Експерти Who What Wear проаналізували образи відомих французьких інфлюенсерок напередодні старту зимового сезону. Парижанки роблять ставку на баланс практичності та виразних ретроакцентів, сміливо адаптуючи естетику дев'яностих років і фактурні тканини до щоденного міського життя.

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Серед фаворитів європейських стрітстайл-зірок чітко виділяються сім ключових речей:

Джинси bootcut з низькою посадкою. Моделі з легким розширенням донизу повертають вінтажний настрій у повсякденний гардероб і мають бездоганний вигляд у парі з взуттям на підборах або масивними черевиками.

Які джинси носити взимку 2027 / Фото з інстаграму sabinasocol

Принт "далматинець". Графічний чорно-білий візерунок родом із 90-х тріумфально повернувся на подіуми, а француженки обирають гостроносі туфлі Reformation або Prada з такою текстурою для оживлення стриманих монохромних луків.

Графічний чорно-білий візерунок родом із 90-х тріумфально повернувся на подіуми, а француженки обирають гостроносі туфлі Reformation або Prada з такою текстурою для оживлення стриманих монохромних луків. Куртки з хутряним оздобленням. Верхній одяг із пухнастими комірами та манжетами від STAUD і Rixo став головною інвестицією для створення елегантного й теплого силуету в морозні дні.

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Одяг з хутром у моді / Фото з інстаграму melodiebanfield

Оксамитові штани. Замість класичних вечірніх суконь модниці дедалі частіше віддають перевагу м'якому фактурному оксамиту, поєднуючи широкі штани насичених відтінків із вишитими жакетами чи лаконічними топами.

Замість класичних вечірніх суконь модниці дедалі частіше віддають перевагу м'якому фактурному оксамиту, поєднуючи широкі штани насичених відтінків із вишитими жакетами чи лаконічними топами. Спідниці з пір'яною бахромою. Невагоме оздоблення на подолі додає динаміки зимовим сетам, особливо коли святкову пухнасту спідницю комбінують із мінімалістичним вовняним светром.

Які спідниці носять француженки / Фото з інстаграму sylviemus_

Глибокий кобальтовий відтінок. Цей виразний синій тон уже заповнює колекції Sézane та Madewell у вигляді затишних об'ємних шарфів і вельветових штанів.

Цей виразний синій тон уже заповнює колекції Sézane та Madewell у вигляді затишних об'ємних шарфів і вельветових штанів. Светри на блискавці з високим коміром. Для розслаблених буднів француженки обирають трикотажні моделі з коміром-лійкою на замку, доповнюючи смугастий або однотонний верх прямим класичним пальтом.

Светри на блискавці знову в моді / Фото з інстаграму chbickley

Кожен із цих трендів допомагає створити ефектний багатошаровий образ без надмірних зусиль чи втрати комфорту. Зрозуміти філософію невимушеної елегантності та дізнатися більше секретів допомагає автентичний стиль француженок, який залишається надійним орієнтиром для бездоганного сезонного гардероба.