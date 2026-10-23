Стилісти назвали мастхев цієї осені: колір має значення

Бордовий колір давно став головним фаворитом осіннього сезону, витісняючи традиційні нейтральні відтінки. Ця вишукана винна палітра додає образу особливої розкоші та дозволяє легко створювати елегантні аутфіти.

У нових колекціях світових брендів Balenciaga, Max Mara та Elie Saab винний відтінок упевнено замінив звичні нейтральні кольори. Фешн-редактори ELLE помітили, що саме бордова сукня стала головним мастхевом осені, адже вона личить усім і має дуже благородний вигляд. Якщо ви прагнете оновити свій гардероб, то наполегливо радимо купити кілька речей у цьому трендовому кольорі. А з чим його носити 24 Канал писав раніше.

Бордова сукня є чудовою інвестицією в капсульний гардероб, оскільки цей колір практично ніколи не виходить із моди. Глибокий винний тон має розкішний вигляд у найрізноманітніших фактурах – від ніжної шовкової сукні-комбінації до затишного трикотажу чи вишуканого оксамиту.



З чим поєднувати бордову сукню / Фото з інстаграму phalgunichopra

Оксамитова сукня довжини міді ідеально поєднується з об'ємним вовняним пальтом чорного кольору. Для завершення вечірнього образу додайте витончені туфлі на підборах та мінімалістичну сумку через плече. Для вечірніх виходів або затишних зустрічей обирайте шовкову сукню з довгими рукавами. Вона гармонійно поєднується з мюлями в тон та лаконічним клатчем із тисненням під крокодилячу шкіру.



З чим носити атласну сукню бургунді / Фото з Pinterest

У денних аутфітах зробіть ставку на контраст фактур: легка романтична сукня з воланами створює стильний дует зі шкіряною курткою. Таке поєднання варто доповнити зручними балетками з квадратним носком та м'якою шкіряною сумкою.

Трикотажна сукня макси винного відтінку виручить у холодні дні та дозволить створити ефектний монохромний образ. Доповніть її елегантними високими шкіряними чоботами коричневого кольору та лаконічними сережками.



Як носити бордову сукню / Фото з Pinterest

Обираючи вишукану сукню винного відтінку, ви отримуєте універсальну річ, яка легко адаптується до будь-якої події. Ловіть також добірку з топ речей, які в моді цієї осені й будуть у тренді ще довго.