Стилисты назвали маст-хэв этой осени: цвет имеет значение

В новых коллекциях мировых брендов Balenciaga, Max Mara и Elie Saab винный оттенок уверенно заменил привычные нейтральные цвета. Модные редакторы ELLE заметили, что именно бордовое платье стало главным маст-хэвом осени, потому что оно идет всем и выглядит очень благородно. Если вы хотите обновить свой гардероб, то настоятельно рекомендуем приобрести несколько вещей в этом трендовом цвете. А с чем его носить 24 Канал писал ранее.

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Бордовое платье – отличная инвестиция в капсульный гардероб, поскольку этот цвет практически никогда не выходит из моды. Глубокий винный оттенок роскошно смотрится в самых разнообразных фактурах – от нежного шелкового платья-комбинации до уютного трикотажа или изысканного бархата.

С чем сочетать бордовое платье / Фото из инстаграма phalgunichopra

Бархатное платье длины миди идеально сочетается с объемным шерстяным пальто черного цвета. Для завершения вечернего образа добавьте изящные туфли на каблуке и минималистичную сумку через плечо. Для вечерних выходов или уютных встреч выбирайте шелковое платье с длинными рукавами. Оно гармонично сочетается с туфлями-мюлями в тон и лаконичным клатчем с тиснением под крокодиловую кожу.

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С чем носить атласное платье бордового цвета / Фото с Pinterest

В дневных нарядах сделайте ставку на контраст фактур: легкое романтичное платье с воланами создает стильный дуэт с кожаной курткой. Такое сочетание стоит дополнить удобными балетками с квадратным носком и мягкой кожаной сумкой.

Трикотажное платье макси винного оттенка выручит в холодные дни и позволит создать эффектный монохромный образ. Дополните его элегантными высокими кожаными сапогами коричневого цвета и лаконичными серьгами.

Как носить бордовое платье / Фото с Pinterest

Выбирая изысканное платье винного оттенка, вы получаете универсальную вещь, которая легко адаптируется к любому событию. Обратите также внимание на подборку топ вещей, которые в моде этой осенью и будут в тренде еще долго.