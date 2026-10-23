Стилісти назвали мастхев цієї осені: колір має значення

Бордовий колір став трендовим восени 2026 / Фото з інстаграму yevtopyer
Бордовий колір давно став головним фаворитом осіннього сезону, витісняючи традиційні нейтральні відтінки. Ця вишукана винна палітра додає образу особливої розкоші та дозволяє легко створювати елегантні аутфіти.
У нових колекціях світових брендів Balenciaga, Max Mara та Elie Saab винний відтінок упевнено замінив звичні нейтральні кольори. Фешн-редактори ELLE помітили, що саме бордова сукня стала головним мастхевом осені, адже вона личить усім і має дуже благородний вигляд. Якщо ви прагнете оновити свій гардероб, то наполегливо радимо купити кілька речей у цьому трендовому кольорі. А з чим його носити 24 Канал писав раніше.
Бордова сукня є чудовою інвестицією в капсульний гардероб, оскільки цей колір практично ніколи не виходить із моди. Глибокий винний тон має розкішний вигляд у найрізноманітніших фактурах – від ніжної шовкової сукні-комбінації до затишного трикотажу чи вишуканого оксамиту.
Оксамитова сукня довжини міді ідеально поєднується з об'ємним вовняним пальтом чорного кольору. Для завершення вечірнього образу додайте витончені туфлі на підборах та мінімалістичну сумку через плече. Для вечірніх виходів або затишних зустрічей обирайте шовкову сукню з довгими рукавами. Вона гармонійно поєднується з мюлями у тон та лаконічним клатчем із тисненням під крокодилячу шкіру.
У денних аутфітах зробіть ставку на контраст фактур: легка романтична сукня з воланами створює стильний дует зі шкіряною курткою. Таке поєднання варто доповнити зручними балетками з квадратним носком та м'якою шкіряною сумкою.
Трикотажна сукня макси винного відтінку виручить у холодні дні та дозволить створити ефектний монохромний образ. Доповніть її елегантними високими шкіряними чоботами коричневого кольору та лаконічними сережками.
Обираючи вишукану сукню винного відтінку, ви отримуєте універсальну річ, яка легко адаптується до будь-якої події. Ловіть також добірку з топ речей, які в моді цієї осені й будуть у тренді ще довго.
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