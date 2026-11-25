Ботильйони – короткі чоботи заввишки до щиколотки – залишаються одним із популярних варіантів взуття для холодної пори року. Чорні моделі вважаються класикою, проте в сезоні осінь-зима 2026/2027 є чим їх замінити.

З огляду на це видання VOGUE зібрало чотири альтернативи чорним ботильйонам, які можуть стати гарним доповненням зимового гардероба.

Анімалістичний принт

Після популярності леопардового принта на перший план виходить зебра. Ботильйони з чорно-білими смужками стануть помітною деталлю образу. Їх можна носити з простими джинсами, однотонними штанами та базовим верхом. Таке взуття також підійде до спідниць і суконь, якщо хочеться додати образу трохи різноманітності.

Образ із зебровим взуттям / Фото з інстаграм-сторінки clarabergertorres

Бордовий колір

Бордові ботильйони – ще одна альтернатива чорному взуттю. Цей колір залишається актуальним цього сезону і добре поєднується з базовими відтінками: чорним, сірим, бежевим і коричневим. Бордові ботильйони можна поєднувати з джинсами та класичними штанами на щодень або взувати на особливі події.

Бордові ботильйони / Фото з інстаграм-сторінки amatto_shoes

Двоколірні ботильйони в стилі 1990-х

У моді також ботильйони з контрастними деталями – наприклад, іншим кольором носка або вставками. Такі моделі нагадують взуття 1990-х років. Завдяки поєднанню кольорів виглядають цікавіше за звичайні чорні ботильйони. Їх теж можна поєднувати як із повсякденним одягом, так і з більш класичними речами.

Двоколірні ботильйони / Фото з сайту MODIVO

Хутряні ботильйони

Ще один актуальний варіант – ботильйони з хутряним оздобленням, зокрема під овчину. Популярними залишаються моделі коричневого, бежевого та темно-зеленого кольорів. Таке взуття добре пасує до джинсів прямого крою, вузьких моделей, вільних штанів і спідниць. Крім того, воно гармонійно виглядає з теплим трикотажем та одягом зі шкіри.

Ботильйони з хутром / Фото з сайту SAINT G

А раніше ми розповідали про 5 наймодніших моделей чобіт на зиму.