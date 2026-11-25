Чорні ботильйони / Фото з інстаграм-сторінки ohmy__room
Ботильйони – короткі чоботи заввишки до щиколотки – залишаються одним із популярних варіантів взуття для холодної пори року. Чорні моделі вважаються класикою, проте в сезоні осінь-зима 2026/2027 є чим їх замінити.
З огляду на це видання VOGUE зібрало чотири альтернативи чорним ботильйонам, які можуть стати гарним доповненням зимового гардероба.
Анімалістичний принт
Після популярності леопардового принта на перший план виходить зебра. Ботильйони з чорно-білими смужками стануть помітною деталлю образу. Їх можна носити з простими джинсами, однотонними штанами та базовим верхом. Таке взуття також підійде до спідниць і суконь, якщо хочеться додати образу трохи різноманітності.
Бордовий колір
Бордові ботильйони – ще одна альтернатива чорному взуттю. Цей колір залишається актуальним цього сезону і добре поєднується з базовими відтінками: чорним, сірим, бежевим і коричневим. Бордові ботильйони можна поєднувати з джинсами та класичними штанами на щодень або взувати на особливі події.
Двоколірні ботильйони в стилі 1990-х
У моді також ботильйони з контрастними деталями – наприклад, іншим кольором носка або вставками. Такі моделі нагадують взуття 1990-х років. Завдяки поєднанню кольорів виглядають цікавіше за звичайні чорні ботильйони. Їх теж можна поєднувати як із повсякденним одягом, так і з більш класичними речами.
Хутряні ботильйони
Ще один актуальний варіант – ботильйони з хутряним оздобленням, зокрема під овчину. Популярними залишаються моделі коричневого, бежевого та темно-зеленого кольорів. Таке взуття добре пасує до джинсів прямого крою, вузьких моделей, вільних штанів і спідниць. Крім того, воно гармонійно виглядає з теплим трикотажем та одягом зі шкіри.
А раніше ми розповідали про 5 наймодніших моделей чобіт на зиму.
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