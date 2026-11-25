С учетом этого издание VOGUE подобрало четыре альтернативы черным ботильонам, которые могут стать отличным дополнением к зимнему гардеробу.

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Анималистический принт

После популярности леопардового принта на первый план выходит зебра. Ботильоны с черно-белыми полосками станут заметной деталью образа. Их можно носить с простыми джинсами, однотонными штанами и базовым верхом. Такая обувь также подойдет к юбкам и платьям, если хочется добавить образу немного разнообразия.

Образ с обувью в зебру / Фото с инстаграм-страницы clarabergertorres

Бордовый цвет

Бордовые ботильоны – еще одна альтернатива черной обуви. Этот цвет остается актуальным в этом сезоне и хорошо сочетается с базовыми оттенками: черным, серым, бежевым и коричневым. Бордовые ботильоны можно сочетать с джинсами и классическими штанами на каждый день или надевать на особые события.

Бордовые ботильоны / Фото с инстаграм-страницы amatto_shoes

Двухцветные ботильоны в стиле 1990-х

В моде также ботильоны с контрастными деталями – например, с носком другого цвета или вставками. Такие модели напоминают обувь 1990-х годов. Благодаря сочетанию цветов выглядят интереснее, чем обычные черные ботильоны. Их тоже можно сочетать как с повседневной одеждой, так и с более классическими вещами.

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Двухцветные ботильоны / Фото с сайта MODIVO

Меховые ботильоны

Еще один актуальный вариант – ботильоны с меховой отделкой, в частности под овчину. Популярными остаются модели коричневого, бежевого и темно-зеленого цветов. Такая обувь хорошо сочетается с джинсами прямого кроя, узкими моделями, свободными штанами и юбками. Кроме того, она гармонично смотрится с теплым трикотажем и одеждой из кожи.

Ботильоны с мехом / Фото с сайта SAINT G

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