Черные ботильоны / Фото с страницы в инстаграме ohmy__room
Ботильоны – короткие сапоги высотой до лодыжки – остаются одним из популярных вариантов обуви для холодного времени года. Черные модели считаются классикой, однако в сезоне осень-зима 2026/2027 есть чем их заменить.
С учетом этого издание VOGUE подобрало четыре альтернативы черным ботильонам, которые могут стать отличным дополнением к зимнему гардеробу.
Анималистический принт
После популярности леопардового принта на первый план выходит зебра. Ботильоны с черно-белыми полосками станут заметной деталью образа. Их можно носить с простыми джинсами, однотонными штанами и базовым верхом. Такая обувь также подойдет к юбкам и платьям, если хочется добавить образу немного разнообразия.
Бордовый цвет
Бордовые ботильоны – еще одна альтернатива черной обуви. Этот цвет остается актуальным в этом сезоне и хорошо сочетается с базовыми оттенками: черным, серым, бежевым и коричневым. Бордовые ботильоны можно сочетать с джинсами и классическими штанами на каждый день или надевать на особые события.
Двухцветные ботильоны в стиле 1990-х
В моде также ботильоны с контрастными деталями – например, с носком другого цвета или вставками. Такие модели напоминают обувь 1990-х годов. Благодаря сочетанию цветов выглядят интереснее, чем обычные черные ботильоны. Их тоже можно сочетать как с повседневной одеждой, так и с более классическими вещами.
Меховые ботильоны
Еще один актуальный вариант – ботильоны с меховой отделкой, в частности под овчину. Популярными остаются модели коричневого, бежевого и темно-зеленого цветов. Такая обувь хорошо сочетается с джинсами прямого кроя, узкими моделями, свободными штанами и юбками. Кроме того, она гармонично смотрится с теплым трикотажем и одеждой из кожи.
А ранее мы рассказывали о 5 самых модных моделях сапог на зиму.
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