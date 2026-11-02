Lady 24 Тренди сезону Джуліанна Мур показала несподіваний теплий аксесуар, який замінить звичний шарф
2 листопада, 14:04
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Джуліанна Мур показала несподіваний теплий аксесуар, який замінить звичний шарф

Юлія Бражнік

Щоосені модниці та стилісти шукають, чим би таким цікавим урізноманітнити щоденні теплі аутфіти, аби не ховатися кілька місяців поспіль у звичних светрах та шарфах. І тут нещодавно акторка Джуліанна Мур підкинула небанальну стилістичну ідею.

Голлівудська зірка Джуліанна Мур показала стильне оновлення звичної формули з джинсів і жакета, додавши цікавий теплий аксесуар.  Акторка зробила ставку на нетривіальну деталь, яка має цікавіший вигляд за звичайний шарф, пише Woman & Home.

Знаменитість скомбінувала вільні прямі джинси з темним блейзером у тонку смужку, лаконічною білою футболкою та світлими черевиками. Головним акцентом ансамблю стала яскраво-червона трикутна косинка-манішка, недбало накинута поверх плечей та акуратно заправлена під лацкани жакета.


Джуліанна Мур у темних джинсах, жакеті з червоним аксесуаром / Getty Images 

Такий трикутний аксесуар поєднує в собі естетику затишної шалі та лаконічність структурованої накидки. Соковитий томатний відтінок освіжає строгий крій жакета та додає виразного контрасту темному деніму.


Червоний трикутний шарф на осінь 2026 / Фото M&S

Стилізувати цю деталь доволі легко в повсякденному житті. Її можна вільно зав'язати спереду, закріпити непомітною шпилькою під коміром блейзера або навіть використати як захист від вітру замість головного убору. 


Блакитний трикутний шарф для зими / Фото з Pinterest 

Червона чи будь-яка кольорова трикутна хустка або косинка працює як яскравий акцент, який пожвавлює монохромний пастельний чи темний аутфіт. Вона чудово поєднується з лаконічним пальтом, шкіряною курткою чи оверсайз-тренчем, визираючи з-під коміра. Головне правило – не перевантажувати образ іншими помітними деталями, дозволивши соковитому відтінку аксесуару стати головним штрихом усього ансамблю. 


Трикутний шарф у моді восени та взимку 2026 – 2027 / Фото з Pinterest 

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