Племінниця принцеси Діани показала ідеальний літній образ від українського бренду
Британська аристократка Елайза Спенсер вкотре продемонструвала свою прихильність до українського стилю. Вона обрала вишуканий образ від бренду Світлани Бевзи для літнього відпочинку в Італії.
Днями леді Елайза Спенсер, племінниця принцеси Діани, провела незабутні дні на мальовничому узбережжі Амальфі. На одній з розкішних італійських вілл, де вона зупинилася, дівчина влаштувала стильну фотосесію, поділившись атмосферними кадрами з прихильниками у своєму інстаграмі. Головним елементом її образу стала білосніжна сукня від українського бренду BEVZA.
Племінниця принцеси Діана в образі від українського бренду
На світлинах можна побачити, що Елайза обрала довгу асиметричну сукню "Білий на білому" з майбутньої колекції сезону весна-літо 2026. Особливість цієї моделі полягає в її незвичному крої, який поєднує відкрите плече з одного боку та вільний рукав, що спадає, з іншого. Легкість тканини та мінімалістичний дизайн ідеально пасують для спекотних італійських днів та вечорів, створюючи ніжний та невимушений образ.
Свій літній аутфіт леді Елайза доповнила лаконічними аксесуарами. Зірка обрала комфортне взуття на пласкій підошві, невелику шкіряну tote-сумку пісочного кольору та масивні сонцезахисні окуляри. Водночас образ завершило елегантне золоте намисто, яке підкреслило зону декольте.
Варто зазначити, що цей вихід – не перший випадок, коли члени сім'ї Спенсерів віддають перевагу одягу від BEVZA та інших українських брендів. Леді Елайза та її сестра-близнючка леді Амелія неодноразово демонстрували образи від Світлани Бевзи як на світських заходах, так і у повсякденному житті, підтверджуючи свій статус модних інфлюєнсерок та підтримку української модної індустрії.
Слідом за леді Елайзою пропонуємо згадати ще одну зіркову прихильницю українських брендів – Дженніфер Лопес, яка регулярно обирає речі наших дизайнерів для своїх найгучніших виходів.