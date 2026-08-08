Днями леді Елайза Спенсер, племінниця принцеси Діани, провела незабутні дні на мальовничому узбережжі Амальфі. На одній з розкішних італійських вілл, де вона зупинилася, дівчина влаштувала стильну фотосесію, поділившись атмосферними кадрами з прихильниками у своєму інстаграмі. Головним елементом її образу стала білосніжна сукня від українського бренду BEVZA.

Племінниця принцеси Діана в образі від українського бренду

На світлинах можна побачити, що Елайза обрала довгу асиметричну сукню "Білий на білому" з майбутньої колекції сезону весна-літо 2026. Особливість цієї моделі полягає в її незвичному крої, який поєднує відкрите плече з одного боку та вільний рукав, що спадає, з іншого. Легкість тканини та мінімалістичний дизайн ідеально пасують для спекотних італійських днів та вечорів, створюючи ніжний та невимушений образ.

Племінниця принцеси Діани в сукні від бренду BEVZA / Фото з інстаграму зірки

Свій літній аутфіт леді Елайза доповнила лаконічними аксесуарами. Зірка обрала комфортне взуття на пласкій підошві, невелику шкіряну tote-сумку пісочного кольору та масивні сонцезахисні окуляри. Водночас образ завершило елегантне золоте намисто, яке підкреслило зону декольте.

Елайза Спенсер обрала український бренд / Фото з інстаграму зірки

Модний образ на літо від Елайзи Спенсер / Фото з інстаграму зірки

Варто зазначити, що цей вихід – не перший випадок, коли члени сім'ї Спенсерів віддають перевагу одягу від BEVZA та інших українських брендів. Леді Елайза та її сестра-близнючка леді Амелія неодноразово демонстрували образи від Світлани Бевзи як на світських заходах, так і у повсякденному житті, підтверджуючи свій статус модних інфлюєнсерок та підтримку української модної індустрії.

Слідом за леді Елайзою пропонуємо згадати ще одну зіркову прихильницю українських брендів – Дженніфер Лопес, яка регулярно обирає речі наших дизайнерів для своїх найгучніших виходів.