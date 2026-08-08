На днях леди Элайза Спенсер, племянница принцессы Дианы, провела незабываемые дни на живописном побережье Амальфи. На одной из роскошных итальянских вилл, где она остановилась, девушка устроила стильную фотосессию, поделившись атмосферными кадрами с подписчиками в своем инстаграме. Главным элементом ее образа стало белоснежное платье от украинского бренда BEVZA.

Племянница принцессы Дианы в наряде от украинского бренда

На фотографиях видно, что Элайза выбрала длинное асимметричное платье "Белый на белом" из будущей коллекции сезона весна-лето 2026. Особенность этой модели заключается в ее необычном крое, который сочетает открытое плечо с одной стороны и свободный, ниспадающий рукав с другой. Легкость ткани и минималистичный дизайн идеально подходят для жарких итальянских дней и вечеров, создавая нежный и непринужденный образ.

Племянница принцессы Дианы в платье от бренда BEVZA / Фото из инстаграма звезды

Свой летний наряд леди Элайза дополнила лаконичными аксессуарами. Звезда выбрала удобную обувь на плоской подошве, небольшую кожаную сумку tote песочного цвета и массивные солнцезащитные очки. Образ завершило элегантное золотое колье, которое подчеркнуло зону декольте.

Элайза Спенсер выбрала украинский бренд / Фото из инстаграма звезды

Модный летний образ от Элайзы Спенсер / Фото из инстаграма звезды

Стоит отметить, что этот выход – не первый случай, когда члены семьи Спенсеров отдают предпочтение одежде от BEVZA и других украинских брендов. Леди Элайза и ее сестра-близнец леди Амелия неоднократно демонстрировали образы от Светланы Бевзы как на светских мероприятиях, так и в повседневной жизни, подтверждая свой статус модных инфлюенсерок и поддержку украинской модной индустрии.

Вслед за леди Элайзой предлагаем вспомнить еще одну звездную поклонницу украинских брендов – Дженнифер Лопес, которая регулярно выбирает вещи наших дизайнеров для своих самых громких выходов.