З оголеним животом і в червоних туфлях: вагітна Енн Гетевей показала сміливий образ

43-річна Енн Гетевей та її чоловік, 45-річний Адам Шульман, чекають на третю дитину. Попри останні тижні вагітності, акторка продовжує працювати та з'являтися на публіці.

Днями в Лос-Анджелесі вона продемонструвала один зі своїх найсміливіших образів для вагітних. Про це написало видання VOGUE. На червоній доріжці Енн не побоялася оголити живіт і показала стильний look, який легко можна адаптувати для повсякденного життя.

На прем'єру фільму "Кінець Оук-Стріт" у США Гетевей прийшла у світло-блакитному топі з високим коміром від Prabal Gurung. Спереду він був укороченим і залишав живіт відкритим, а ззаду переходив у довгий шлейф. Особливо ефектно виглядала яскраво-червона підкладка, яку було видно під час руху.

Топ акторка поєднала із широкими синіми джинсами з низькою посадкою від La Ligne та червоними туфлями на підборах Aquazzura.

Образ доповнили прикраси від Bulgari, які прикрашали її вуха та руки, а також яскравий макіяж із червоною помадою.

Енн Гетевей / Фото Getty images

До речі, раніше ми розповідали, що Енн Гетевей показала кросівки, які можуть витіснити легендарні Adidas Samba.