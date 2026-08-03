Енн Гетевей показала кросівки, які можуть витіснити легендарні Adidas Samba

Яскраве взуття давно стало одним із найпростіших способів зробити навіть базовий образ цікавішим. Цього літа головний акцент змістився з насичених кольорів на анімалістичні принти – леопардовий, зебровий і коров'ячий.

Саме такі кросівки дедалі частіше з'являються в образах модниць. До тренду долучилася й акторка Енн Гетевей. На це звернуло увагу модне видання InStyle.

Енн Гетевей вийшла у світ у кросівках Adidas Tokyo із зебровим принтом, які стали головним акцентом її монохромного коричневого образу. Завдяки незвичайному принту навіть лаконічне вбрання мало стильний і сучасний вигляд. Свій аутфіт знаменитість доповнила чорною сумкою та масивними сонцезахисними окулярами.

Енн Гетевей в Нью-Йорку / Фото Getty images

Модні експерти зазначають, що цього сезону саме кросівки з анімалістичними принтами можуть стати новими фаворитами модниць, поступово витісняючи однотонні моделі, які домінували останні кілька років.

Додамо, що зараз Енн Гетевей чекає на дитину. Попри вагітність, акторка продовжує працювати та регулярно з'являється на публіці, демонструючи стильні й комфортні літні образи.