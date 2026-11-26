У зимовому сезоні 2026 – 2027 дизайнери та модні інфлюенсери відмовляються від стриманої темної класики на користь виразних акцентів. Головними фаворитами холодної пори стали яскраво-фіолетовий і гірчичний відтінки, які вже заполонили світові подіуми та стрічки соцмереж.

Протилежні за характером та температурою, але однаково ефектні, яскраво-фіолетовий і гірчичний очолили список головних колірних трендів сезону 2026 – 2027, пише видання Cosmopolitan.

Кольори, які стали хітами зими

Яскраво-фіолетовий переживає справжній тріумф після осінньо-зимових показів відомих брендів. Модні доми Celine та Mugler зробили ставку на верхній одяг і довгі рукавички в цьому відтінку, тоді як Balenciaga та Givenchy представили фіолетові сумки, які здатні миттєво освіжити темний образ.

Для тих, хто ще не готовий до монохромних експериментів, стилісти радять почати з однієї деталі – наприклад, об'ємного трикотажного светра, взуття або акцентного шарфа, які чудово поєднуються з шоколадним, темно-синім чи класичним денімом.

Фіолетовий колір буде в тренді взимку 2027 / Фото з інстаграму @alexandra.lauclair

Водночас другим фаворитом холодної пори став теплий гірчичний відтінок, який повертає відчуття сонячного затишку в похмурі зимові дні. На подіумах осінь-зима 2026 – 2027 кількість виходів у цій гамі зросла майже на п'яту частину.

Модний дім Alaïa представив довгі замшеві пальта такого тону, Dior інтегрував його у фактурний трикотаж, а Altuzarra використав для вечірніх суконь. Гірчичний має шляхетний вигляд у вовняних речах, шкіряних аксесуарах і взутті та легко поєднується з графітовим, молочним і карамельним.

Модний образ у гірчичному кольорі / Фото з інстаграму @fusunlindner

Найсміливішим модницям експерти пропонують поєднувати обидва трендові кольори в одному образі. Щоб такий комплект мав гармонійний вигляд у повсякденному житті, його варто врівноважити спокійною базою, наприклад, чорними чоботами, темними джинсами або класичним пальтом.

Як носити гірчичний і фіолетовий кольори / Фото з інстаграму @vits_en_kids

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