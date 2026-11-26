Противоположные по характеру и температуре, но одинаково эффектные, ярко-фиолетовый и горчичный возглавили список главных цветовых трендов сезона 2026 – 2027, пишет издание Cosmopolitan.

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Цвета, ставшие хитами зимы

Ярко-фиолетовый переживает настоящий триумф после осенне-зимних показов известных брендов. Модные дома Celine и Mugler сделали ставку на верхнюю одежду и длинные перчатки в этом оттенке, тогда как Balenciaga и Givenchy представили фиолетовые сумки, способные мгновенно освежить темный образ.

Для тех, кто еще не готов к монохромным экспериментам, стилисты советуют начать с одной детали – например, объемного трикотажного свитера, обуви или акцентного шарфа, которые прекрасно сочетаются с шоколадным, темно-синим или классическим денимом.

Фиолетовый цвет будет в тренде зимой 2027 года / Фото из инстаграма @alexandra.lauclair

В то же время вторым фаворитом холодного сезона стал теплый горчичный оттенок, который возвращает ощущение солнечного уюта в пасмурные зимние дни. На подиумах осень-зима 2026–2027 количество выходов в этой гамме выросло почти на пятую часть.

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Модный дом Alaïa представил длинные замшевые пальто такого оттенка, Dior интегрировал его в фактурный трикотаж, а Altuzarra использовал для вечерних платьев. Горчичный цвет благородно смотрится в шерстяных вещах, кожаных аксессуарах и обуви и легко сочетается с графитовым, молочным и карамельным.

Модный образ в горчичном цвете / Фото из инстаграма @fusunlindner

Самым смелым модницам эксперты предлагают сочетать оба трендовых цвета в одном образе. Чтобы такой комплект гармонично смотрелся в повседневной жизни, его стоит уравновесить спокойной базой, например, черными сапогами, темными джинсами или классическим пальто.

Как носить горчичный и фиолетовый цвета / Фото из инстаграма @vits_en_kids

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