Ніжніше ніжності: 7 витончених ідей мікроманікюру, від яких усі божеволіють

Складні масивні візерунки та яскравий нейл-декор відходять на другий план, поступившись місцем витонченій естетиці та делікатним деталям. Цього літа в тренді мікроарт на нігтях – акуратні дрібні малюнки на нюдовій або напівпрозорій базі. Від цих малюнків усі шаленіють.

Модний журнал ELLE запевняє, що мікроарт став ідеальним компромісом для тих, хто втомився від однотонного покриття, але не готовий до кричущого дизайну. Дрібні вишні на ніжно-рожевому тлі, крихітні квіти чи ледь помітні лінії роблять образ грайливим і водночас елегантним.

До того ж такий манікюр неймовірно практичний: коли нігті відростають, межа біля кутикули залишається практично непомітною. Зіркові нейл-майстри радять звернути увагу на ці 7 найцікавіших ідей мікродизайну, які варто зберегти перед наступним візитом до салону:

Делікатні квіти. Лаконічні ромашки або мініатюрні бутони на молочній чи молочно-рожевій базі. Такий варіант пасує під будь-який гардероб і має дуже свіжий вигляд.



Ніжний манікюр з дрібними квітами / фото з інстаграму

Вишневі акценти. Стильні мікровишеньки на прозорому тлі в дуеті з тонкими червоними кінчиками френча створюють грайливий настрій.



Манікюр з дрібними вишнями та френчем / фото з інстаграму

Мікрогорошок. Трендовий принт із гардероба впевнено перебрався на нігті. Дрібні точки на нюдовому покритті мають неймовірно лаконічний вигляд.



Манікюр з дрібним горошком / фото з інстаграму

Сицилійське літо. Мотив спекотної Італії: ультратонкі блакитні лінії френча та крихітні жовті лимони на двох-трьох нігтях.



Манікюр з сицилійськими мотивами / фото з інстаграму

Ультратонкий френч. Класичний френч стає ще витонченішим. Тонесенька кольорова або пастельна лінія "посмішки" підкреслює красиву форму нігтів.



Різноколірний тонкий френч / фото з інстаграму

Фруктовий мікс. Поєднання кількох дрібних фруктів на різних нігтях. Напівпрозора база гарантує, що дизайн не виглядатиме перевантаженим.



Манікюр з дрібними фруктами / фото з інстаграму

Морська естетика. Крихітні мушлі та піщані відтінки під глянцевим топом створюють ідеальний настрій для відпустки біля моря.



Мініатюрний морський манікюр / фото з інстаграму

Перед тим як робити один з цих ніжних та делікатних манікюрів, варто підготувати нігтики та шкіру навколо них. Ловіть модний тренд – пилковий манікюр, який робиться без жодного гострого інструмента.