Іванна Онуфрійчук задала тренд на вишукані бохо-сукні: зачарувала мережу літнім образом

Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук продовжує надихати прихильників витонченими та жіночними аутфітами. Під час відпочинку на мальовничому італійському озері Комо зірка показала легкий та повітряний образ, який миттєво привернув увагу її аудиторії.

Світлинами у розкішному вбранні ведуча поділилася у своєму інстаграмі. На фото Онуфрійчук позує на тлі величних італійських пейзажів та старовинної архітектури в білосніжній сукні довжини міді, виконаній у стилі бохо-шик.

Вбрання телеведучої поєднує в собі легкість, романтику та вишукану складність деталей. Сукня має пишні рукави-ліхтарики, глибоке V-подібне декольте та багатоярусну спідницю, прикрашену воланами й делікатним мереживом "рішельє".



Іванна Онуфрійчук у сукні в стилі бохо-шик / фото з інстаграму

Прозорі невагомі фактури тканини створюють ефект повітряності та ледь помітного об'єму, що робить ходу неймовірно граційною. Стиль бохо цього сезону перебуває на піку популярності, тож у вас є ще купа часу, щоб його приборкати.

Іванна доповнила свій аутфіт масивним перлинним намистом із великих намистин, ніжними браслетами, лаконічними сонцезахисними окулярами у темній оправі та бежевими сандалями на пласкому ходу.



Ведуча Іванна Онуфрійчук у білій літній сукні / скрин відео

Образ ведучої – ідеальний приклад того, як біла мереживна сукня може стати головною окрасою літнього гардероба. Вона чудово підходить для прогулянок узбережжям, курортних фотосесій або романтичних зустрічей просто неба.



Іванна Онуфрійчук у білій сукні з воланами на зеленій галявині / фото з інстаграму

Попри те, що сукня має максимально літній вигляд, вона залишиться актуальною і з настанням перших осінніх днів. Стилісти радять адаптувати подібні бохо-сукні до прохолодного сезону за допомогою контрастних фактур. Достатньо накинути зверху об'ємний в'язаний кардиган великої в'язки, оверсайз-жакет або грубу шкіряну куртку-косуху.

Окрім сукні в бохо-стилі в цю осінь можете сміливо забирати ці 10 модних речей, які будете носити не один рік.