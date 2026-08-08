Світлинами у розкішному вбранні ведуча поділилася у своєму інстаграмі. На фото Онуфрійчук позує на тлі величних італійських пейзажів та старовинної архітектури в білосніжній сукні довжини міді, виконаній у стилі бохо-шик.

Вбрання телеведучої поєднує в собі легкість, романтику та вишукану складність деталей. Сукня має пишні рукави-ліхтарики, глибоке V-подібне декольте та багатоярусну спідницю, прикрашену воланами й делікатним мереживом "рішельє".



Іванна Онуфрійчук у сукні в стилі бохо-шик / фото з інстаграму

Прозорі невагомі фактури тканини створюють ефект повітряності та ледь помітного об'єму, що робить ходу неймовірно граційною. Стиль бохо цього сезону перебуває на піку популярності, тож у вас є ще купа часу, щоб його приборкати.

Іванна доповнила свій аутфіт масивним перлинним намистом із великих намистин, ніжними браслетами, лаконічними сонцезахисними окулярами у темній оправі та бежевими сандалями на пласкому ходу.



Ведуча Іванна Онуфрійчук у білій літній сукні / скрин відео

Образ ведучої – ідеальний приклад того, як біла мереживна сукня може стати головною окрасою літнього гардероба. Вона чудово підходить для прогулянок узбережжям, курортних фотосесій або романтичних зустрічей просто неба.



Іванна Онуфрійчук у білій сукні з воланами на зеленій галявині / фото з інстаграму

Попри те, що сукня має максимально літній вигляд, вона залишиться актуальною і з настанням перших осінніх днів. Стилісти радять адаптувати подібні бохо-сукні до прохолодного сезону за допомогою контрастних фактур. Достатньо накинути зверху об'ємний в'язаний кардиган великої в'язки, оверсайз-жакет або грубу шкіряну куртку-косуху.

Окрім сукні в бохо-стилі в цю осінь можете сміливо забирати ці 10 модних речей, які будете носити не один рік.