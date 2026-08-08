Фотографиями в роскошном наряде ведущая поделилась в своем инстаграме. На фото Онуфрийчук позирует на фоне величественных итальянских пейзажей и старинной архитектуры в белоснежном платье длины миди, выполненном в стиле бохо-шик.

Наряд телеведущей сочетает в себе легкость, романтику и изысканную сложность деталей. Платье имеет пышные рукава-фонарики, глубокое V-образное декольте и многоярусную юбку, украшенную воланами и нежным кружевом "ришелье".



Иванна Онуфрийчук в платье в стиле бохо-шик / фото из инстаграма

Прозрачные невесомые фактуры ткани создают эффект воздушности и едва заметного объема, что делает походку невероятно грациозной. Стиль бохо в этом сезоне находится на пике популярности, так что у вас еще масса времени, чтобы его освоить.

Иванна дополнила свой наряд массивным жемчужным ожерельем из больших бусин, нежными браслетами, лаконичными солнцезащитными очками в темной оправе и бежевыми сандалиями на плоской подошве.



Ведущая Иванна Онуфрийчук в белом летнем платье / скриншот из видео

Образ ведущей – идеальный пример того, как белое кружевное платье может стать главным украшением летнего гардероба. Оно прекрасно подходит для прогулок по побережью, курортных фотосессий или романтических встреч под открытым небом.



Иванна Онуфрийчук в белом платье с воланами на зеленой лужайке / фото из инстаграма

Несмотря на то, что платье выглядит максимально по-летнему, оно останется актуальным и с наступлением первых осенних дней. Стилисты советуют адаптировать подобные бохо-платья к прохладному сезону с помощью контрастных фактур. Достаточно накинуть сверху объемный вязаный кардиган большой вязки, оверсайз-жакет или грубую кожаную куртку-косуху.

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