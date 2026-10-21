У тіарі принцеси Діани: Кейт Міддлтон зачарувала вишуканим образом на банкеті у Віндзорі

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом приєдналася до короля Чарльза III та королеви Камілли на урочистому банкеті на честь султана Оману Гайтама бін Таріка.

Для особливої події Її Високість обрала вишуканий образ з легендарною тіарою. На це звернуло увагу модне видання ELLE.

Так, замість звичних стриманих відтінків Кейт одягла сонячно-жовту невагому сукню від бренду Elie Saab. Її родзинкою став довгий напівпрозорий кейп, який гарно розвіювався під час ходьби.

Та найцікавіше – це коштовності. На голові у принцеси сяяла тіара з діамантами та підвісками з перлин, яку називають "Вузлики любові". Цій прикрасі понад сто років: у 1913 році її створили для королеви Марії, а згодом її обожнювала принцеса Діана. Тепер для найважливіших прийомів тіару часто одягає Кейт. Уперше принцеса приміряла її у 2015 році.

Також Міддлтон вшанувала пам'ять королеви Єлизавети II, одягнувши її витончені сережки та діамантовий браслет.

Ще з аксесуарів дружина принца Вільяма додала невеликий золотистий клатч, а на сукні закріпила королівські відзнаки – зокрема орден із портретом короля Чарльза III, а також стрічку та зірку Королівського Вікторіанського ордена.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

До речі, вдень на офіційній частині принцеса одяглася зовсім по-іншому: тоді вона зустрічала гостя у строгому смарагдовому пальті й капелюшку в тон.