Lady 24 Мода Кросівки, які обирають модниці у всьому світі: з чим носити трендові Salomon
25 жовтня, 23:56
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Кросівки, які обирають модниці у всьому світі: з чим носити трендові Salomon

Софія Хомишин

Кросівки Salomon стали популярним елементом повсякденного гардероба. Модниці поєднують їх із джинсами, спортивними костюмами та навіть спідницями.

На це звернула увагу редакторка Vogue, яка нещодавно побувала в Лондоні. Під час прогулянок містом вона помітила, що місцеві часто обирають саме це взуття. Розповідаємо, чим особливі кросівки Salomon і з чим їх носити, щоб створювати стильні повсякденні образи – далі в матеріалі. 

Популярність кросівок Salomon легко пояснити: вони зручні для тривалих прогулянок і мають впізнаваний спортивний дизайн. Деякі моделі також оснащені мембраною Gore-Tex, яка захищає від вологи. Це робить їх практичним вибором для осені, коли погода часто змінюється. 

Найуніверсальнішими вважають моделі чорного та інших нейтральних кольорів. Їх легко поєднувати з більшістю речей у гардеробі. Водночас масивна форма кросівок додає образам виразності, а в поєднанні з мініспідницями чи сукнями створює цікавий контраст. 

Кросівки Salomon / Фото з інстаграм-сторінки luccianka

А раніше фешн-креаторка Saffron Fisher для The Sole Supplier розповіла про сім способів стилізувати кросівки Salomon для різних нагод – від подорожей і прогулянок до офісу та побачень.

Зі спортивним костюмом

Сірий спортивний костюм, об'ємний чорний бомбер, сонцезахисні окуляри та кросівки Salomon – зручне поєднання для подорожей або прогулянок. А яскрава валіза або сумка додасть образу кольорового акценту.


Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier 

З рваними джинсами

Поєднайте рвані джинси з білою майкою та олімпійкою, а кросівки Salomon доповнять цей повсякденний образ. 

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier 

З легінсами

Чорні лосини, кросівки Salomon і куртка з акцентом на талії – практичний варіант для повсякденних справ. Завдяки цікавому крою верхнього одягу навіть просте поєднання матиме продуманий вигляд. 

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier 

З атласним бомбером

Чорні легінси, темний верх і атласний бомбер – простий варіант для вихідних. Щоб образ не здавався надто стриманим, додайте яскраву сумку. Чорні кросівки Salomon гармонійно завершать комплект.

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier 

З яскравими штанами

Для офісу можна обрати рожеві штани в клітинку, простий верх і зручні кросівки. Містка сумка доповнить образ, який підійде для робочого дня, якщо дрескод дозволяє спортивне взуття.

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier

З мініспідницею

Плісирована мініспідниця та топ із високим коміром створять жіночний образ, а кросівки Salomon додадуть йому спортивного характеру. Таке поєднання підійде для прогулянки містом або невимушеного побачення.

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier 

З бермудами

Поєднайте бермуди з вільним верхом і кросівками Salomon. Контраст між більш строгими шортами та спортивним взуттям допоможе створити невимушений образ у стилі smart casual.

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier 


 

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