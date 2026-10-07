Макіяж для жінок з сивим волоссям: головні трюки візажистів для ідеального вигляду

Абсолютно нормальна історія, коли жінки відрощують сиве волосся, виставляють його напоказ і роблять його своєю фішкою. Хтось наважується на це легко і швидко, комусь потрібен час. Якщо ви зараз на шляху до сивої зачіски, то ці прості лайфхаки від візажистів щодо мейкапу вам не завадять.

Ви можете бути здивовані, але кожна деталь вашого образу може впливати на те, який вигляд має ваша сива зачіска. Навіть макіяж має певні фішки, які здатні підкреслити сиві пасма, а не навпаки нашкодити загальній картинці, пише Pure Wow.

6 хитрощів макіяжу під сиве волосся, які освіжають обличчя

Сивина – це давно вже не про вік, а про особливий шарм і стиль. Проте сріблясті пасма мають нюанс: вони міняють підтон зовнішності та можуть непомітно змінити природний колір обличчя. Щоб мати свіжий та сучасний вигляд, візажисти радять зробити декілька легких б'юті-коригувань:

"коктейль" для тону. Забудьте про щільні тональні креми, які западають у зморшки. Міксуйте легкий тональний засіб із краплею рідкого хайлайтера. Наносьте пухнастим пензлем – це подарує вологе покриття та приховає тьмяність;

акцент на брови. Сивина часто "розмиває" риси обличчя. Брови тримають графіку, тому промальовуйте їхні кінчики олівцем. Обирайте відтінок під свій колишній природний колір коренів або універсальний темний тауп;

персиковий рум'янець. Без рум'ян обличчя із сивиною може мати втомлений вигляд. Вибирайте кремові текстури персикових відтінків: вони легко розтушовуються вгору до скронь, візуально підтягуючи овал;



Макіяж під сиве волосся / Фото з Pinterest

м'який акцент на очі. Замість жорсткого чорного лайнера обирайте теплий коричневий або глибокий синій. Для повік краще брати матові тіні теплих тонів – перламутр підкреслює текстуру шкіри;

сміливі губи. Нюдові й блідо-рожеві помади зливаються із сивиною. Обирайте кольори соковитих ягід чи рожево-персикові відтінки із сатиновим або глянцевим фінішем;

точкова пудра. Не "загіпсовуйте" обличчя. Наносьте прозору пудру без тальку лише на T-зону, щоб зберегти природний молодий блиск шкіри.



Хитрощі мейкапу під сиве волосся / Фото з Pinterest

Якщо ви лише на шляху до сивого волосся або тільки роздумуєте над тим, як відпустити сріблясті пасма, то ці поради щодо цього вам стануть у пригоді.