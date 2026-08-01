Не лише френч: 9 ідей манікюру, які ніколи не виходять з моди
Попри те, що нейл-тренди постійно змінюються, деякі дизайни манікюру залишаються актуальними незалежно від сезону.
Як і червона помада чи об'ємне укладання, вони давно стали безпрограшною класикою, яка легко доповнює будь-який образ. Про 9 класичних ідей манікюру, які ніколи не виходять із моди, розповіло видання Cosmopolitan.
Один із таких безпрограшних варіантів – французький манікюр. Прозора, нюдова або ніжно-рожева база в поєднанні з білими кінчиками вже багато років залишається одним із найелегантніших рішень.
Не менш універсальним залишається і дизайн "soap nails", що імітує природний вигляд здорових нігтів та виглядає особливо охайно.
Ще одна класика, яка майже ніколи не підводить, – це червоний лак. Насичений вишнево-червоний відтінок асоціюється зі стриманою елегантністю й уже десятиліттями не втрачає своєї популярності.
Якщо хочеться темнішого покриття, варто звернути увагу на бордовий. Він однаково добре виглядає і з повсякденними, і з вечірніми образами.
Не менш вишуканий і манікюр у відтінку еспресо. Глибокий коричневий колір давно вийшов за межі сезонних трендів і залишається актуальним упродовж усього року.
Молочно-білий манікюр чудово передає естетику "quiet luxury". Напівпрозоре кремове покриття створює ефект доглянутих нігтів і легко доповнює будь-який образ.
Любителькам світлого манікюру також варто придивитися до кремового нюду. Щоб повторити такий ефект, достатньо нанести нюдовий лак в один або два тонкі шари та отримати напівпрозоре, делікатне покриття.
До переліку сучасної класики вже можна віднести й масляно-жовтий манікюр. Спочатку він був одним із головних трендів літа, а тепер регулярно повертається в модні добірки та не втрачає популярності.
Не здає позицій і блакитний манікюр. Навесні й влітку він виглядає свіжо та легко, а взимку добре поєднується з м'якими затишними образами.
До речі, раніше ми писали про новий тренд манікюру, який підкорює TikTok.