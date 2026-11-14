Осінній настрій позаду, а до свят ще далеко: 5 безпрограшних ідей манікюру на перехідний сезон

Наприкінці листопада багатьом жінкам вже трохи набридли осінні дизайни нігтів. Водночас діставати новорічні блискітки ще зарано.

Видання Cosmopolitan зібрало стильні ідеї манікюру, які ідеально підійдуть саме для цієї перехідної пори.

Манікюр, який варто зробити в перехідний сезон

Беззаперечним фаворитом цього періоду стало вельветове "котяче око". На відміну від звичного магнітного лаку, таке покриття створює м’яке та оксамитове сяйво без різких відблисків. Воно нагадує делікатний перелив дорогої тканини та неймовірно затишно виглядає в поєднанні з теплими в'язаними светрами. Цей дизайн додає рукам вишуканості, але водночас залишається досить стриманим для буднів.

Манікюр "котяче око" на осінь і зиму / Фото з інстаграму @amberjhnails

Для прихильниць лаконічної естетики чудово підійде тренд на "порцелянові нігті". Цей дизайн імітує гладеньку поверхню тонкої кераміки з ледь помітним глянцевим блиском. Покриття має надзвичайно дорогий та охайний вигляд, візуально подовжує пальці й не перевантажує образ зайвими деталями.

Манікюр "порцелянові нігті" / Фото з інстаграму @realnicenails

Не менш універсальним рішенням залишається класичне молочне покриття. Напівпрозорий білий відтінок чудово освіжає руки після насичених бордових і шоколадних тонів жовтня. Така база пасує до будь-якої довжини та форми нігтьової пластини, а за бажання її можна легко доповнити мінімалістичним декором.

Молочні нігті на зиму / Фото Pinterest

Якщо ж вам хочеться чітких ліній та графічності, варто придивитися до чорно-білого дизайну нігтів. Це можуть бути як тонкі геометричні смужки чи абстрактні мазки, так і незвичний двоколірний френч. Такий манікюр миттєво привертає увагу та вдало доповнює базовий гардероб.

Чорно-білий манікюр на осінь та зиму / Фото Pinterest

Завершує нашу добірку затишний манікюр у клітинку. Цей принт асоціюється з теплими пледами, кашеміровими шарфами та гарячим какао. Майстри радять обирати спокійні поєднання бежевого, сірого, темно-зеленого або винного кольорів, щоб візерунок виглядав максимально органічно наприкінці осені.

Який манікюр зробити наприкінці осені 2026 / Фото з інстаграму @mk2_nail_studio

До речі, ми вже розповідали про незвичний манікюр, який можна зробити взимку.