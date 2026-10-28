Меган Маркл постійно вибирає саме цей принт, бо він елегантний та позачасовий
Дружина принца Гаррі Меган Маркл має витончений смак та позачасовий гардероб. Меган часто комбінує між собою речі, які ніколи не виходять з моди, проте завжди мають стильний та сучасний вигляд.
Серед її улюблених базових рішень особливе місце посідає графічний та вишуканий принт – смужка. Меган носить смугасту сорочку з джинсами, обирає сукні та спідниці у смужку, полюбляє костюми з цим геометричним візерунком.
Меган Маркл у костюмі зі смужкою: дивіться фото
Головна перевага смужки – її універсальність та здатність додавати динаміки простим образам. До того ж смужка візуально коригує силует: тонка вертикальна смужка витягує фігуру та додає зросту, а класична горизонтальна морська смужка (тільник) створює той самий розслаблений французький шик.
Меган Маркл у сорочці зі смужкою: дивіться фото
У повсякденні смужка ідеально поєднується з денімом будь-яких відтінків, шкіряними куртками, лаконічними тренчами та структурованими блейзерами. Якщо хочеться цікавіших комбінацій, цей принт чудово товаришує з іншими малюнками:
з горошком (polka dot) – класичний дует, де важливо підбирати різний масштаб принтів (наприклад, дрібна смужка та великий горох);
з леопардовим принтом – сміливий, але дуже виграшний варіант, якщо леопард виступає в ролі акценту (взуття, ремінь або сумка);
з квітковим мотивом – строгі лінії смужки врівноважують романтичні квіти, створюючи свіжий та контрастний сет.
Меган Маркл у спідниці в смужку: дивіться фото
Для створення гармонійного та лаконічного образу зі смужкою не потрібно занадто старатися. Залиште смужку головним акцентом вашого образу, а решту елементів добирайте в спокійній нейтральній гамі.
Як носити смужку у повсякденні / Фото з Pinterest
Як носити сорочку в смужку / Фото з Pinterest
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