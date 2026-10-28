Меган Маркл постійно вибирає саме цей принт, бо він елегантний та позачасовий

Серед її улюблених базових рішень особливе місце посідає графічний та вишуканий принт – смужка. Меган носить смугасту сорочку з джинсами, обирає сукні та спідниці у смужку, полюбляє костюми з цим геометричним візерунком.

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Меган Маркл у костюмі зі смужкою: дивіться фото

Головна перевага смужки – її універсальність та здатність додавати динаміки простим образам. До того ж смужка візуально коригує силует: тонка вертикальна смужка витягує фігуру та додає зросту, а класична горизонтальна морська смужка (тільник) створює той самий розслаблений французький шик.

Меган Маркл у сорочці зі смужкою: дивіться фото

У повсякденні смужка ідеально поєднується з денімом будь-яких відтінків, шкіряними куртками, лаконічними тренчами та структурованими блейзерами. Якщо хочеться цікавіших комбінацій, цей принт чудово товаришує з іншими малюнками:

з горошком (polka dot) – класичний дует, де важливо підбирати різний масштаб принтів (наприклад, дрібна смужка та великий горох);

з леопардовим принтом – сміливий, але дуже виграшний варіант, якщо леопард виступає в ролі акценту (взуття, ремінь або сумка);

з квітковим мотивом – строгі лінії смужки врівноважують романтичні квіти, створюючи свіжий та контрастний сет.

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Меган Маркл у спідниці в смужку: дивіться фото

Для створення гармонійного та лаконічного образу зі смужкою не потрібно занадто старатися. Залиште смужку головним акцентом вашого образу, а решту елементів добирайте в спокійній нейтральній гамі.

Як носити смужку у повсякденні / Фото з Pinterest

Як носити сорочку в смужку / Фото з Pinterest

А якщо ви шукаєте щось більш цікаве та оригінальне серед принтів, то радимо звернути увагу на принт під шкіру оленя. Сьогодні це найтрендовіший малюнок у світі моди.